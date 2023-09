Playstation 5: grande ritorno a 449€ è da prendere al VOLO

Se stavi aspettando il momento giusto per regalare a tuo figlio la consolle dei sogni allora sappi che quel momento è arrivato. Se fai presto e vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Playstation 5 standard a soli 449 euro, invece che 549,99 euro. Fai presto perché la promozione scade domani.

Dunque in questo momento te la puoi portare a casa a un prezzo bassissimo. Grazie a questo sconto del 18% risparmi 101 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Playstation 5: divertimento a prezzo accessibile

Per molto tempo questa consolle è stata introvabile e, anche quando si riusciva per qualche minuto ad vederla disponibile, aveva dei prezzi proibitivi, certo non per tutte le tasche. Ora però i prezzi hanno incominciato a scendere e con questo sconto è assolutamente da prendere senza pensarci troppo.

Grazie al supporto per feedback tattile, a trigger adattivi e alla tecnologia audio 3DRay Tracing, potrai vivere delle avventure così immersive che sarà difficile distinguere la realtà dal gioco. Supporta un'uscita video su display 4K a 120 Hz con tecnologia HDR e fino a 8K a 4320p. È dotata di un SSD da 825 GB che offre un caricamento rapidissimo dei giochi. E in confezione troverai il controller wireless DualSense.

Non ci sono dubbi, se vuoi regalare o regalarti un'emozione unica, non perdere la promozione disponibile oggi. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Playstation 5 standard a soli 449 euro, invece che 549,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

