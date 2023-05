La console più ambita del momento (ma in realtà, lo è fin dal suo esordio) è certamente PlayStation 5. La piattaforma next-gen di Sony non è più introvabile come qualche mese fa, e questo è certamente un bene, ma le offerte non sono sempre dietro l'angolo. Oggi però sei fortunato/a perché il bundle che include PS5 Standard e il nuovo spettacolare Star Wars Jedi: Survivor è in sconto su Amazon: solo 609,98€ anziché 630€, e la spedizione è completamente gratuita se ti abboni a Prime.

PlayStation 5 è su Amazon: il bundle con Star Wars Jedi Survivor è in PROMO

PlayStation 5, al pari delle precedenti generazioni, è il punto di riferimento per il settore dell'intrattenimento videoludico. Certo, ci sono anche PC, Xbox e console Nintendo, ma la piattaforma del gigante nipponico non ne vuole proprio sapere di cedere il suo trono. Il successo della console in bianco (ma personalizzabile) è dettato principalmente da due fattori: strepitosi titoli in esclusiva (God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man, giusto per citarne alcuni), e una scheda tecnica davvero impressionante.

Di seguito ti propongo un elenco con le principali caratteristiche di PlayStation 5. Te lo anticipo, resterai a bocca aperta:

Velocità incredibile: la potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato permette prestazioni mai viste prima su una console PlayStation.

Unità SSD ad altissima velocità: ottimizza le tue sessioni di gioco con tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi per PS5 installati.

Sistema I/O integrato: l’integrazione personalizzata dei sistemi della console PS5 consente agli sviluppatori di estrarre dati dall’unità SSD così rapidamente da poter creare giochi in modi finora impensabili.

Ray-tracing: lasciati coinvolgere da mondi con un livello di realismo senza precedenti grazie ai raggi di luce simulati singolarmente, così da creare ombre e riflessi realistici nei giochi per PS5 supportati.

Fino a 120 fps con output a 120 Hz: divertiti con un’azione di gioco fluida e scorrevole grazie alla frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps per i giochi compatibili , con supporto per output a 120 Hz sui display 4K.

Retrocompatibilità: divertiti con un vasto catalogo di giochi per PS4 sulla tua console PS5.

Star Wars Jedi: Survivor, la storia di Cal Kestis continua su PlayStation 5

All'interno della confezione trovi la console, ovviamente, e un controller DualSense. Come anticipato in apertura, c'è anche il debuttante Star Wars Jedi: Survivor, ambientato nell'amatissimo mondo di Guerre Stellari. Di seguito trovi una breve introduzione e lo scoppiettante trailer:

La storia di Cal Kestis continua in Star Wars Jedi: Survivor, un gioco d'azione e d'avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games. Questo titolo per giocatore singolo e dalla forte componente narrativa riparte cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order e segue gli scontri sempre più disperati di Cal, mentre la galassia scende ulteriormente nell'oscurità. Spinto ai confini della galassia dall'Impero, Cal si ritrova circondato da minacce nuove e familiari. Visto che è uno degli ultimi Cavalieri Jedi sopravvissuti, Cal è costretto a lottare durante i tempi più bui della galassia, ma fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere se stesso, il suo gruppo e l'eredità dell'Ordine Jedi?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.