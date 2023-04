PlayStation 5 con God of War: Ragnarok in offerta ad un prezzo sbalorditivo su Amazon

God of War: Ragnarok è un ambizioso sequel che si basa sulla storia e sugli aspetti del gameplay del gioco precedente. Sebbene l'azienda avesse preso in considerazione l'idea di farne una trilogia, le enormi dimensioni del gioco hanno reso necessario un sequel separato. I giocatori possono prevedere di trascorrere più di 50 ore di gioco, di cui circa 30 sono occupate dalla narrazione principale. Acquistalo su Amazon a soli 569,90€ invece di 619,99€.

Uno dei punti di forza del gioco è la sua presentazione narrativa, con superbe performance di attori in motion capture e doppiatori che danno vita alle relazioni dei personaggi principali. Il ritmo del gioco è generalmente eccellente, con molti momenti di calma e l'enfasi che passa da Kratos e Atreus alla variopinta banda di amici che il duo padre-figlio ha accumulato.

L'arsenale di Kratos è stato ampliato, con nuovi poteri e manovre che rendono l'azione più complessa, senza però opprimere i giocatori. L'inclusione di animazioni di morte e colpi aggiuntivi ha rafforzato un sistema già potente, e la varietà dei nemici fa sembrare Ragnarok un significativo passo avanti rispetto al suo predecessore. Le battaglie con i boss sono particolarmente eccezionali: i giocatori hanno visto più mostri nelle prime 10 ore di Ragnarok che nell'intero God of War 2018.

In definitiva, God of War: Ragnarok è un capolavoro cinematografico che non compromette il gameplay per offrire una storia avvincente. Anche se all'inizio i giocatori potrebbero scambiarlo per un'altra storia, presto scopriranno la vastità del gioco e l'ambientazione affascinante, oltre a sorprese e svolte che li terranno interessati per tutto il tempo. Questo sequel è un gioco imperdibile sia per i fan della serie che per i neofiti, grazie alle straordinarie performance dei doppiatori e degli attori in motion capture, a un sistema di combattimento esteso e a numerosi nemici. Approfitta ora dello sconto del 8% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

