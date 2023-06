A differenza di quanto alcuni possano pensare, PlayStation 5 non è sbarcata sul mercato da sola. La verità è che la console ammiraglia di Sony è in ottima compagnia di accessori utili per portare l'esperienza d'uso al livello successivo. Ci sono ad esempio le cuffie Pulse 3D, e c'è il Remote Controller. E poi c'è anche la HD Camera, pensata per gli streamer e per registrare i momenti più epici delle sessioni di gioco.

Il costo della videocamera oggi è leggermente più basso rispetto al previsto: ti costa infatti 47,52€ (spedizione inclusa) grazie allo sconto Amazon del 32%.

PlayStation 5 HD Camera: lo sconto Amazon del 32% rende la videocamera ancora più intrigante

Rilasciata insieme alla PS5, la HD Camera nasce per consentire agli utenti di catturare video, registrare livestream e partecipare alle videochiamate durante le sessioni di gioco.

La telecamera HD per PlayStation 5 è dotata di due obiettivi con una risoluzione massima di 1080p. Può essere posizionata sopra o accanto al televisore/monitor, consentendo di riprendere il giocatore o l'ambiente circostante durante le sessioni di gioco.

Una delle principali funzionalità della telecamera HD è la sua integrazione con il servizio PlayStation 5's Create, che offre agli utenti una serie di strumenti per creare, modificare e condividere contenuti di gioco. La telecamera consente agli utenti di catturare facilmente video di gameplay, acquisire screenshot e avviare lo streaming in tempo reale su piattaforme come Twitch o YouTube.

Inoltre, PlayStation 5 HD Camera può essere utilizzata per partecipare a videochiamate durante il gioco. Questo è particolarmente utile per i giocatori che vogliono comunicare con amici o altri giocatori durante le partite online. La qualità video ad alta definizione offre un'esperienza di comunicazione più nitida e coinvolgente rispetto alle telecamere integrate nei dispositivi mobili o ai microfoni.

La HD Camera si collega alla console tramite un cavo USB ed è compatibile con l'applicazione PlayStation Camera, che consente di regolare le impostazioni della telecamera, come il bilanciamento del bianco e la riduzione del rumore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.