Playlist di San Valentino ideale? Trovala su Apple Music: la prova gratuita ti attende

Cena di San Valentino in casa oppure vuoi creare un dopocena romantico e coinvolgente che renda perfetta la serata? Magari è l'occasione giusta per sorprendere la tua metà con Apple Music, il servizio di musica in streaming del colosso di Cupertino, che ti mette a disposizione diverse playlist a tema per trovare la musica perfetta per ogni momento e con la qualità dell'audio spaziale e della definizione lossless sarà come organizzare un concerto privato in casa. Puoi riscattare la prova gratuita di un mese senza impegno.

Il catalogo di Apple Music, formato da oltre 100 milioni di brani, è disponibile in compressione Lossless, che mantiene perfettamente tutti i dati del file originale riducendone soltanto le dimensioni. Per i puristi e per avere un suono ancora migliore è disponibile anche l'Hi-Res Lossless, da sfruttare al meglio con un convertitore digitale-analogico.

E poi c'è la tecnologia dell'Audio Spaziale con Dolby Atmos, che crea un campo sonoro tridimensionale in cui la musica sembra provenire da tutte le direzioni offrendo un'immersione totale nei brani che starete ascoltando durante la vostra serata romantica. Se vuoi inscenare un karaoke puoi persino attivare i testi che scorrono in tempo reale con la possibilità di abbassare la voce originale del cantante quanto vuoi in modo da cantare insieme la vostra canzone.

Apple Music, al termine della prova gratuita di un mese, ti metterà a disposizione piani flessibili per ogni esigenza: il piano individuale avrà un costo di 10,99 euro al mese, ma è possibile scegliere anche un piano Famiglia da 16,99 euro al mese condivisibile fino a 6 persone, ognuna con il proprio account privato e la propria libreria musicale. In alternativa, per gli studenti universitari è prevista una tariffa agevolata di 5,99 euro al mese, con il bonus di Apple TV incluso nel proprio abbonamento.

