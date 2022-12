Plasma Mobile Gear 22.11: implementate delle innovazioni nella Homescreen

Il team di coder del progetto KDE ha rilasciato una nuova versione stabile della GUI (Graphical User Interface) ideata appositamente per i dispositivi mobile. KDE Plasma Mobile Gear 22.11 è un update che implementa diverse novità che migliorano concretamente la user experience generale di questo ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt. Una delle innovazioni più interessati riguarda le scrolling performance della nuova Homescreen che di recente è stata riprogettata in modo tale da risultare più immediata e pratica. Le migliorie prestazionali interessano diverse configurazioni hardware low-end, inoltre sono stati anche risolte le problematiche con i Meta key ed è stata resa notevolmente più fluida la lockscreen.

Plasma Mobile Gear 22.11 beneficia del supporto al device panel orientation, inoltra tale release implementa un power menu completamente ridisegnato che adesso include un nuovo logout button. I developer hanno inserito una nuova action drawer feature che consente di accedere alla audio source app window semplicemente tappando sull'icona del media player. Anche i Quick Setting hanno ricevuto delle innovazioni visto che adesso mostrano correttamente i marquee label all'interno della sezione dedicata alle impostazioni delle connessioni WI-FI.

In Plasma Mobile Gear 22.11 il navigation panel è stato modificato in modo tale da mostrare e rendere utilizzabile il Close button anche durante il lancio delle applicazioni. Oltretutto il KScreen app ora supporta il wakeup anche a schermo spento o se il dispositivo e ruotato.

Sempre in Plasma Mobile Gear 22.11 troviamo un applicazione per la registrazione audio migliorata, ora infatti tale applicativo possiede un full-screen layout ridisegnato e più semplice ed immediato da utilizzare. Inoltre adesso l'utente può esportare i file delle registrazioni audio nella directory che più preferisce. La Dialer app invece ora può mostrare il caller ID delle chiamate in arrivo, funzione molto comoda per evitare di essere disturbati da chiamate non desiderate o dal telemarketing.