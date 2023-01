Plafoniera LED Anten Sidney: un'OTTIMA OFFERTA su Amazon con il coupon

Non siamo certo in un periodo in cui è facile stare tranquilli, soprattutto se prendiamo in considerazione il caro-bollette e il costo dell'elettricità. Non è raro quindi ricorrere a degli espedienti e a delle soluzioni allo stesso tempo più eco e più economiche per la casa, come ad esempio pannelli o plafoniere al LED. Se state pensando di fare questo piccolo salto, ed illuminare la vostra casa in modo facile e smart, la Sidney di Anten potrebbe essere l'occasione che stavate cercando.

Infatti su Amazon è ora in sconto, tramite l'applicazione di un coupon, la plafoniera da soffitto LED Sidney di Anten a soli 39,74€, e un ulteriore 5% di sconto se deciderete di acquistare due articoli.

Plafoniera LED Anten Sidney: la soluzione facile

Non si tratta solo di illuminare, ma anche di farlo in modo intelligente, e anche con stile. La Anten Sidney infatti può cambiare colore ed è dimmerabile, da una luce bianca calda o fredda, fio ad altre colorazioni più disparate a seconda delle esigenze. Dispone inoltre di una funzione per la luce notturna e di un timer.

Non finisce qui però, perché la plafoniera LED Anten Sidney può memorizzare le impostazioni utilizzate in precedenza per non doverle riconfigurare. Il tutto è controllabile con il telecomando, venduto in allegato nel pacchetto, oltre a un supporto per parete, accessori per l'installazione, il manuale per le istruzioni, e ovviamente con 2 anni di garanzia sul prodotto.

