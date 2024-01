Vuoi preparare una pizza napoletana davvero spettacolare direttamente a casa tua? Puoi farlo con il forno Ariete 919 che adesso su Amazon è tuo ad un prezzo scontato.

Ti costa solamente 84,99 euro, un prezzo irrisorio se pensi alle fantastiche serate e cene che trascorrerai con gli amici!

Con il forno Ariete 919 prepari una pizza napoletana come non hai mai fatto prima!

Gustati la vera pizza napoletana direttamente a casa tua, soffice e croccante come appena uscita dal forno a legna, grazie a questo fornetto pizza firmato Ariete. Il segreto di una buona pizza è racchiuso tutto nella cottura rapida e ad altissima temperatura che questo forno offre grazie ai suoi 400° C e alla pietra refrattaria.

La pietra refrattaria realizzata con materiale resistente ad altissime temperature e dotata di trattamento anti-aderente ti assicura una cottura veloce, costante e uniforme ideale per ottenere pizze fragranti in pochi minuti. Disponi di 5 livelli di cottura che puoi scegliere con il termostato regolabile e ciò ti consente di cuocere non solo pizze ma anche ottime torte salate, toast, panzerotti o anche riscaldare gli alimenti prima di metterli in tavola.

Inoltre la nuova pietra refrattaria subisce un trattamento trasparente anti aderente che rende la pulizia della pietra molto semplice e veloce, inoltre evita che i residui e l'olio vengano assorbiti dalla pietra stessa.

Prendilo ora su Amazon!

