PIZZA pronta in 5 minuti con il forno elettrico DEDICATO: SCONTO FOLLE (41%)

Oggi su Amazon è possibile sfruttare uno sconto davvero curioso ma molto allettante: il forno elettrico per la pizza è in sconto del 41% per un prezzo finale di 76€ per una pizza pronta in 5 minuti.

Il forno elettrico per la pizza in maxi promo su Amazon

Il forno G3 Ferrari è una meraviglia di tecnologia culinaria in un elegante colore rosso. Con dimensioni compatte di 33,5 cm di profondità, 35 cm di larghezza e 20 cm di altezza, si adatta facilmente a qualsiasi cucina. La sua caratteristica speciale è l'opzione di cottura automatica, che semplifica la preparazione di deliziose pizze e altro ancora.

Il controllo del forno avviene tramite una comoda manopola, consentendo una regolazione precisa del termostato fino a 400°C. La pietra refrattaria inclusa, con un diametro di 31 cm, assicura una cottura uniforme e croccante. Un indicatore luminoso di funzionamento ti tiene informato sullo stato del forno, mentre un timer di 5 minuti con segnale acustico ti aiuta a evitare bruciature indesiderate.

La potente unità da 1200W dispone di una doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato, garantendo risultati professionali. Il forno include anche una pratica palette in alluminio per pizza e un ricettario per ispirarti nelle tue creazioni culinarie.

Con una capacità di 5,4 centimetri cubi e un peso di 5,4 chilogrammi, questo forno G3 Ferrari è l'aggiunta ideale per chi desidera cucinare pizze e altri piatti con facilità e precisione. L'alimentazione è di AC 230V a 50 Hz, rendendo questo forno adatto a qualsiasi cucina domestica.

Il forno elettrico per la pizza, per una pizza pronta in 5 minuti, è in sconto del 41% su Amazon per un costo finale di 76€.

