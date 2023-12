Pizza pronta in 4 minuti con il Forno per la Pizza di Ariete IN OFFERTA

Ariete è un'azienda italiana che produce una vasta gamma elettrodomestici e oggi, segnaliamo l'offerta con uno sconto del 14% sul suo forno per la pizza, venduto al prezzo finale di 89,90€.

Il forno per la pizza Ariete a prezzo scontato

Porta l'autentica esperienza della pizza napoletana direttamente nella tua cucina con questo prodotto che garantisce una gustosa esperienza culinaria. Questo apparecchio ti permette di assaporare la vera pizza napoletana, con una consistenza soffice e croccante simile a quella appena sfornata dal tradizionale forno a legna.

Il segreto di una pizza deliziosa risiede nella sua cottura rapida e a una temperatura estremamente elevata, caratteristiche offerte da questo forno che raggiunge i 400° C, sfruttando una pietra refrattaria. Realizzata con un materiale resistente alle temperature elevate e dotata di un trattamento anti-aderente, la pietra refrattaria assicura una cottura veloce, costante e uniforme, il che si traduce in pizze fragranti pronte in pochi minuti.

Con 5 livelli di cottura regolabili tramite il termostato, questo fornetto non è solo ideale per la pizza, ma offre la versatilità di cuocere torte salate, toast, panzerotti e riscaldare alimenti prima di portarli in tavola.

La pulizia è un gioco da ragazzi grazie alla nuova pietra refrattaria con trattamento trasparente anti-aderente, che impedisce ai residui e all'olio di essere assorbiti dalla pietra stessa. Approfitta di questa soluzione per creare e gustare piatti deliziosi con facilità, portando l'arte della pizza direttamente nella tua casa con questo fornetto innovativo e pratico.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 14% sul forno per la pizza che viene venduto al prezzo finale di 89,90€.

