Pixel Tablet: arrivano i pezzi di ricambio originali Google su iFixit

Google stringe una partnership con iFixit per la vendita di parti originali dei Pixel Tablet. Lo scorso anno, le due aziende avevano stretto un accordo per la vendita di componenti per la riparazione di smartphone Google Pixel (da Pixel 2 fino a Pixel 7A). Adesso però la collaborazione sembra ampliarsi ulteriormente. A dare la notizia è stato il sito web 9to5Google, che ha rivelato anche il prezzo di alcuni dei componenti in vendita.

iFixit: pezzi di ricambio di Pixel Tablet e relativi prezzi

Uno dei pezzi di ricambio di Pixel Tablet più costosi su iFixit sarebbe la scocca posteriore, in vendita a 199,99 dollari (al momento in un’unica versione). Questa sarebbe prodotta in porcellana e includerebbe tre microfoni, antenne, pulsante di accensione, controlli del volume e sblocco tramite impronte digitali. Il display LCD da 10,9 pollici (2560 x 1600 pixel) costerà invece 200 dollari e includerà anche la fotocamera frontale da 8 megapixel. Tra gli altri componenti in vendita, si potrà acquistare una nuova batteria da 27 Wh (7020 mAh) al prezzo di 59,99 dollari. Inoltre, sul sito di iFixit è possibile trovare anche la porta di ricarica USB di tipo C al costo di 24,99 dollari. Per lo stesso prezzo si può acquistare la fotocamera posteriore e ognuno dei 4 altoparlanti del dispositivo.

Naturalmente, iFixit offre tutte le le guide utili per effettuare tutte le operazioni di sostituzione dei componenti del Pixel Tablet. Sul sito sono inoltre presenti i vari strumenti da acquistare per lavorare, sia singolarmente, sia in formato kit. È comunque bene ricordare che, per effettuare qualsiasi tipo riparazione, è necessario avere un po’ di manualità. Nonostante le guide siano abbastanza esaustive e precise, basta veramente poco per rovinare un dispositivo. Se non si ha molta praticità e si ha paura di commettere qualche errore, il miglior consiglio è sempre quello di far riparare il proprio Pixel Tablet da un esperto.