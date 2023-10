Pixel Buds Pro: nuove funzionalità per gli auricolari Google

Grandi novità in arrivo per gli auricolari smart di Google. Secondo alcune indiscrezioni, i Pixel Buds Pro dovrebbero presto ricevere un nuovo aggiornamento con interessanti novità. Tra queste vi sono il rilevamento delle conversazioni, la funzione “Benessere dell’udito”, il “Bluetooth a banda super larga”, l’audio a bassa latenza. La prima a svelare il rilascio del nuovo firmware è stata la nota leaker Kamila Wojciechowska, con un post sul suo profilo X. Queste novità dovrebbero essere annunciate dall’azienda di Mountain View domani, 4 ottobre 2023, durante l’evento in cui verrà svelato al mondo il nuovo Google Pixel 8.

Google Pixel Buds Pro: le novità in dettaglio

La prima novità, ovvero il rilevamento delle conversazioni, permetterà ai Pixel Buds Pro di rilevare se la persona parla con qualcuno mentre è attiva la cancellazione del rumore. In questo modo, il sistema metterà automaticamente in pausa la musica e passerà in modalità trasparenza, per permettere all’utente di ascoltare più chiaramente l’interlocutore. Naturalmente con un solo tocco l’utente può tornare alla modalità con cancellazione del rumore. Si tratta di una funzione simile a Rilevamento conversazione di Apple, presente su tutti gli AirPods Pro di seconda generazione. La funzione Benessere dell’udito permette di proteggere l’udito dell’utente, incoraggiando quest’ultimo a non ascoltare musica ad alto volume per un tempo prolungato. L’applicazione Pixel Buds mostrerà inoltre agli utenti l’attuale volume degli auricolari, confrontandolo con i rumori di tutti i giorni, come “Sussurro”, “Traffico cittadino” o “Festival musicale”. L'app terrà inoltre traccia dei livelli di volume su scala giornaliera e settimanale.

L’altra novità riguarda il miglioramento della qualità audio su Pixel Buds Pro. Grazie alla tecnologia Bluetooth a banda super larga, gli auricolari permetteranno una qualità delle chiamate più chiara. Gli auricolari smart di Google dovrebbero inoltre disporre di una nuova funzionalità che ridurrà in automatico la latenza dell’audio quando si gioca su mobile (efficace soprattutto su smartphone Pixel) e rende l’esperienza di gaming più dinamica. Google non ha ancora confermato le indiscrezioni che circolano sul web. Tuttavia, se questi dovessero risultare esatti, Big G li annuncerà nelle prossime ore, insieme alle due nuove colorazioni dei Pixel Buds Pro, ovvero Porcelain e Bay Blue.