Pixel 8 e non solo: tutte le novità svelate al Made By Google 2023

Google, come al solito, riesce sempre stupire. Il recente Made By Google era pieno di aspettative e queste non sono state disattese. Il nuovo Google Pixel 8, vero protagonista dell’evento, si prospetta già uno dei migliori smartphone del 2023. Rispetto al passato, il top di gamma Pixel ha ora uno stile più raffinato, con bordi arrotondati e dimensioni ridotte per una migliore maneggevolezza. Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono prodotti con alluminio riciclato e zero plastica. Sotto la scocca è presente il nuovo chipset Tensor G3, che offre un aumento significativo della potenza di CPU e GPU. Il nuovo top di gamma Google è anche dotato di display Actua da 6,2 pollici, più luminoso del 42% rispetto al predecessore, mentre il fratello maggiore è dotato di display Super Actua da 6,7 pollici, che raggiunge fino a 2400 nit (qui la scheda completa dei due device).

Made By Google: Pixel Watch 2, Buds Pro e AI

L’altro annuncio di Made By Google riguarda il nuovo Pixel Watch 2. Questo smartwatch è più leggero del 10% rispetto al predecessore e la batteria è in grado di durare un’intera giornata. Con il nuovo strumento di controllo della sicurezza, è possibile inviare la posizione in tempo reale ai propri contatti quando si supera il tempo che normalmente si impiega per compiere un determinato tragitto. Inoltre, Google ha ripristinato anche il rilevamento delle cadute e l’SOS di emergenza. Il nuovo Pixel Watch 2 offre anche un rilevatore della frequenza cardiaca più accurato, il Coaching Heart Rate Zone, Pace Training e un sensore della temperatura corporea.

Novità già svelata da svariati rumor, i Pixel Buds Pro hanno adesso i colori Porcelain e Bay Blue. Grazie all’intelligenza artificiale, questi auricolari sono in grado di migliorare la qualità delle chiamate grazie alla funzione Clear Calling (che su Pixel utilizza la connessione Bluetooth a banda ultralarga per eliminare il rumore). Inoltre, la funzione Conversation Detection mette in pausa la musica quando l’utente parla con qualcuno e attiva la modalità trasparenza. L’altro grande annuncio di Made By Google 2023 è stato sicuramente l’arrivo di Android 14, il nuovo sistema operativo mobile di Big G, purtroppo adesso disponibile soltanto per Pixel 8 e Pixel 8 Pro (qui tutti i dettagli del nuovo OS). L’azienda di Mountain View non ha dimenticato poi l’intelligenza artificiale. Il nuovo Assistant With Bard combinerà le potenzialità di Google Assistant e l’AI di Bard per offrire agli utenti un assistente più efficiente, che possa eseguire svariate attività. Quest’ultima novità dovrebbe essere disponibile nei primi mesi del 2024.