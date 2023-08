Più STILE SMART a casa tua con le Barre al LED Govee in offerta

L'atmosfera è importantissima, che stiamo guardando un film, ascoltando la musica o altro: possiamo definirla parte dell'esperienza stessa, ed è per questo che è importantissimo crearla accuratamente. E quale modo migliore di farlo, se non con delle barre di luce al LED completamente SMART?

Se ti serve proprio un prodotto di questo tipo, sappi che da oggi poi aggiudicarti in offerta su Amazon le Govee Smart LED a soli 44,64€, con uno sconto del 5%, che va ad aggiungersi a un ESAGERATO ribasso del prezzo, che fino a ieri era fissato addirittura a 80€!

L'atmosfera giusta con un tocco!

Questo tipo di barra al LED può essere posizionato sia in orizzontale, sia in verticale, e potrai sfruttarlo per creare l'atmosfera dietro al televisore, sulle mensole, o ovunque tu voglia. La cosa più comoda è che sarà tutto controllabile da remoto con l'app di Govee, che ti permette di utilizzare anche modalità scena o musica preimpostate. Risponde anche ai comandi vocali con Alexa e Google Assistant!

Non finisce qui, perché le Govee Smart LED Light Bars possiedono vivaci effetti di illuminazione RGBIC per la tua TV, e possono essere ruotate liberamente fino a 90°, permettendo una diffusione più ampia degli effetti luminosi.

