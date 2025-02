Più produttività con l'IA: questo tool batte anche ChatGPT

Notion è, da tempo, un punto di riferimento per freelance e team di lavoro mettendo a disposizione una piattaforma "all in one" per migliorare la produttività durante la propria attività lavorativa. Chi sceglie di affidarsi a Notion può contare su tante funzioni per la realizzazione di documenti di vario tipo, calendari, wiki e molto altro, con anche la possibilità di collaborazione multi-utente che rappresenta un ulteriore plus del servizio.

A rendere ancora più completa la piattaforma è la possibilità di aggiungere Notion AI, l'assistente potenziato dall'intelligenza artificiale che può rappresentare una vera e propria alternativa a ChatGPT, mettendo a disposizione degli utenti tante funzioni extra. Con l'intelligenza artificiale generativa è possibile creare contenuti di vario tipo, effettuare ricerche avanzate, ottenere nuove idee e spunti da sviluppare per il proprio lavoro.

Notion è accessibile con vari piani in abbonamento oltre che con un piano Free, senza alcun costo. Per usare Notion AI, servizio che va a integrare Notion, è previsto costo extra di 7,50 euro al mese. Per tutti i dettagli basta visitare il sito ufficiale Notion, raggiungibile qui di sotto.

Quanto costa Notion

Come sottolineato in precedenza, Notion è disponibile in più versioni:

Free con canone zero

con canone zero Plus da 9,50 euro al mese per utente

da 9,50 euro al mese per utente Business da 14 euro al mese per utente

da 14 euro al mese per utente Enterprise; si tratta di un piano "su misura" che può essere attivato dalle aziende

A questi piani, il cui costo è riferito all'abbonamento annuale, è possibile aggiungere Notion AI, il servizio che permette di aggiungere l'intelligenza artificiale generativa per integrare tutte le funzioni già disponibili in Notion. Il costo è di 7,50 euro al mese.

I vari piani proposti da Notion includono vantaggi crescenti. Professionisti e team di lavoro aziendali hanno la possibilità di individuare la versione desiderata di Notion, scegliendo se aggiungere o meno Notion AI. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili basta seguire il link qui di sotto.

