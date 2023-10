PIÙ DELLA METÀ DEL PREZZO di sconto sulla Fire TV Stick 4K

Una Fire TV Stick è un dispositivo di streaming multimediale sviluppato da Amazon. Si tratta di una piccola chiavetta HDMI che si collega alla tua TV e ti permette di accedere a una vasta gamma di contenuti in streaming, tra cui film, serie TV, app e giochi. Amazon mette oggi in sconto a più della metà del prezzo, con esattezza 52% di sconto, la Fire TV Stick 4K per un prezzo finale di 32,99€.

Sconto clamoroso sulla Fire TV Stick 4K

La Fire TV Stick di Amazon offre un'esperienza cinematografica eccezionale direttamente nella comodità della tua casa. Con la sua straordinaria qualità 4K Ultra HD, supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+, le immagini prendono vita con dettagli cristallini e colori vibranti. L'audio è altrettanto coinvolgente grazie al supporto per Dolby Atmos, che trasforma il tuo salotto in un autentico home theater per i titoli selezionati. Ma la Fire TV Stick offre molto di più.

Con un accesso illimitato a una vasta libreria di film, serie TV e contenuti su piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, non ci sono limiti all'intrattenimento che puoi godere. Puoi anche guardare la TV in diretta e gratuitamente. Il telecomando vocale Alexa semplifica la navigazione e la ricerca di contenuti, e puoi persino controllare i tuoi dispositivi per la casa intelligente compatibili. La configurazione è semplice e il design compatto della Fire TV Stick si inserisce facilmente nell'ingresso HDMI posteriore della tua TV.

