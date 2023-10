Più della metà del prezzo di sconto: offerta shock sullo Xiaomi Redmi 12

Xiaomi ha guadagnato rapidamente notorietà grazie alla sua strategia di offrire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. L'azienda è diventata una delle principali marche di smartphone a livello globale ed è nota per la produzione di una vasta gamma di prodotti. Oggi segnaliamo un mega sconto su eBay del 55% sullo Xiaomi Redmi 12 per un prezzo finale di 162,59€, davvero imperdibile!

Xiaomi Redmi 12 al 55% di sconto è un SUPER AFFARE!

Xiaomi Redmi 12 è lo smartphone entry-level perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile e performante, senza spendere troppo. Il display LCD da 6,5 pollici offre una buona visibilità, sia in interni che in esterni. Il pannello è dotato di una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che garantisce un'esperienza fluida e coinvolgente. Il processore MediaTek Helio G88 garantisce prestazioni sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane, come navigare sul web, guardare video e giocare a giochi non troppo impegnativi.

La fotocamera principale da 50 MP è in grado di scattare foto e video di buona qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 2 MP è utile per catturare paesaggi e interni. La batteria da 5.000 mAh garantisce una lunga autonomia, anche con un uso intenso. Il dispositivo può essere ricaricato rapidamente tramite la porta USB-C. Il design è semplice e raffinato. Il dispositivo è disponibile in tre colori: nero, blu e verde. Xiaomi Redmi 12 è un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone affidabile e performante. Il dispositivo offre un buon rapporto qualità-prezzo e una serie di caratteristiche che lo rendono un'opzione valida per la maggior parte degli utenti.

L'offerta presente su eBay, dunque, prevede un maxi sconto del 55% sullo Xiaomi Redmi 12 per un prezzo d'acquisto finale di 162,59€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.