Più comodità con PC e console grazie al SUPPORTO di VersionTech

Quante volte vi trovate in quella scomoda situazione in cui un vostro dispositivo, soprattutto i PC portatili, sono a dir poco "messi male" dal punto di vista della posizione? troppo alto, troppo basso, poca aria che passa, surriscaldamento e così via? Questo piccolo e pratico supporto serve proprio per risolvere il problema, e da oggi è anche in OFFERTA!

Ebbene, da oggi puoi infatti aggiudicarti in offerta su Amazon il supporto VisionTech a soli 13,19€, con uno sconto sul totale del 19%, un prezzo bassissimo per la sicurezza e la comodità del tuo apparecchio.

Supporto VisionTech, comodo in tutte le posizioni!

Questo supporto per PC offre una regolazione dell'altezza a 6 livelli, che può essere regolata a tuo piacimento. Queste 6 regolazioni di altezza possono offrirti un'esperienza diversa, regolandolo a seconda dell'esigenza in modo da lavorare o studiare a lungo evitando il presentarsi del mal di schiena.

Il Supporto per portatile VisionTech è piccolo e facile da portare con sé, ma allo stesso tempo molto resistente, grazie al design a doppio triangolo, che lo rende anche più stabile. Non dovrai quindi più preoccuparti di nulla, neanche dello scivolare, grazie al cuscinetto in silicone antiscivolo, proteggendo il dispositivo dalla caduta.

