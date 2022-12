PipeWire WirePlumber: arrivato il supporto per il Bluetooth SCO Hardware Offload

Il team di coder di PipeWire ha annunciato la disponibilità della nuova stable release di WirePlumber, ovvero il modular session e policy manager del progetto. In questo ultimo periodo sempre più distribuzioni Linux stanno migrando al nuovo server audio open source PipeWire. Tale programma è sostanzialmente composto da un demone e dalle user space API (Application Programming Interface) che concretamente gestiscono i diversi flussi multimediali presenti nel sistema operativo. Questo software è quindi un'interfaccia unificata che da l'accesso all'utente alle sorgenti audio/video presenti nella distribuzione e permette di condividere, reindirizzare e manipolare i diversi flussi multimediali degli applicativi in esecuzione.

PipeWire può inoltre interfacciarsi con le applicazioni sviluppate per funzionare unicamente con altri audio processing system presenti nel panorama Linux, come PulseAudio oppure JACK o ALSA. WirePlumber 0.4.13 è quindi la più recente implementazione del modular session/policy manager di PipeWire. In tale build possiamo reperire diverse innovazioni e novità interessanti. Ad esempio è stato implementato il supporto per il Bluetooth SCO (HSP/HFP) Hardware Offload. Tale feature consente una migliore gestione delle chiamate vocali tramite i diversi applicativi che sfruttano le chiamate VOIP, come Skype o Discord. Oltretutto sempre in questa release è stato abilitato l'audio passthrough per gli encoded file come gli MP3 o gli AAC. Ovviamente per attivare tale funzione è necessario che la piattaforma hardware e quella software supportino entrambe la funzione di audio passthrough.

Sempre in WirePlumber 0.4.13 è ora arrivato il codice che consente a Firefox Developer Edition di essere inclusa tra la lista di applicativi che sono autorizzati ad eseguire il trigger dei Bluetooth profile auto-switch. Quest'ultima release benefica anche di una vasta serie di bugfix e patch che correggono numerosi bug, imperfezioni del codice e falle di sicurezza riscontrate nei mesi precedenti dai diversi mantainer e contributor del progetto. L'upgrade di WirePlumber verrà distribuito tramite i repository delle diverse distribuzioni Linux.