PIOGGIA di offerte su decine di prodotti tech: gli IMPERDIBILI su Amazon

Nemmeno oggi si ferma la pioggia di offerte su Amazon. Anche oggi, nonostante il giorno festivo, sul noto sito di e-commerce ci sono decine e decine di prodotti tech di marchi prestigiosi scontati in alcuni casi anche del 40-45%. Guardate anche voi cosa propone oggi il gigante delle vendite online.

Smartwatch display 1,69''

Questo smartwatch uomo sportivo ha più funzioni tra cui sveglia, controllo della musica, cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, ossigeno nel sangue, quadrante personalizzato, 24 modalità sportive, SMS e messaggi APP (WhatsAPP, Facebook, Messenger, Instagram...), impermeabilità IP68, calorie, distanza, previsioni del tempo, GPS posizionamento, trova telefono & orologio, contapassi, 4 livelli di regolazione della luminosità, promemoria sedentari ecc. Costa davvero una miseria, solo 29€ con uno sconto netto di ben 40€.

Powerbank Charmast da 10400mAh

Solo 19€ circa per risolvere tutti i tuoi problemi di ricarica quando sei in giro. Oggi su Amazon c'è infatti un potente caricabatterie a questo prezzo affare che funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. In più con le spedizioni rapide e gratuite.

Taglia capelli - regola barba Philips

Un eccellente taglia capelli professionale, super accessoriato marchiato Philips, in grande sconto su Amazon a 24€ circa con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime. Non è uno scherzo, è proprio vero: segui subito questo link se non vuoi perderti l'offerta. Un taglia capelli può rivelarsi l'alleato perfetto per chi ama stare sempre in ordine e tenere curati capelli e barba. Soprattutto in un periodo come questo dove a causa della pandemia può essere un problema perfino recarsi dal barbiere.

Kingston microSD da 64GB

Torna in offerta la sensazionale microSD da 64GB ultraveloce di Kingston. Da comprare prima di subito a soli 6 euro su Amazon con spedizioni veloci e gratuite. Impossibile, dirai. Invece no: in questo momento la puoi fare tua col 40% di sconto. Non stiamo scherzando. Regalati una scheda velocissima Classe 10 con adattatore SD incluso a un prezzo a dir poco ridicolo. In più la spedizione è veloce e gratuita con Prime.

Samsung Galaxy Tab A7

Il Samsung Galaxy Tab A7 è un tablet fortemente orientato per l'entertainment. E a osservarlo bene è davvero così: caratterizzato da proporzioni simmetriche, vanta un display ampio e dinamico da 10,4" e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 169€ anziché a 239,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

Motorola moto g22 Cosmic Black

Il Motorola moto g22 è uno dei migliori modelli di fascia media di Motorola. Con il suo avanzato sistema di fotocamere, è considerato un vero e proprio best buy in questo periodo, considerando il rapporto qualità e prezzo. Specie adesso che lo trovi in super offerta scontato nel taglio da 4/64 GB e nella elegante colorazione Cosmic Black. Questo ottimo smartphone in edizione usato garantito grazie al servizio Amazon Warehouse, puoi comprarlo a soli 125€ con le spedizioni gratuite di Prime.

HUAWEI Band 7

Nella vasta galassia dei wearable, Huawei è riuscita da tempo a ritagliarsi il suo spazio, proponendo al pubblico prodotti sempre al passo con i temp. Come questo interessantissimo HUAWEI Band 7 che tra le tante funzioni ti offre ben 96 modalità di allenamento tonificante, dalla corsa al ciclismo, al nuoto, e che oggi puoi accaparrarti con appena 49 euro grazie allo sconto del 17% offerto da Amazon. Il tutto con le spedizioni veloci, sicure e gratuite del servizio Prime.

Cavo 3 in 1 lungo

Un robusto cavo 3 in 1, a questo prezzo, deve essere tuo, perché è di un'utilità immensa ed è un autentico affare. Non stiamo esagerando. Ha tutte le uscite che servono, microUSB, USB C e Lightning, sempre disponibili, con le quali ci puoi per esempio caricare fino a tre dispositivi in contemporanea. Puoi prenderlo a 6€ seguendo questo link con le spedizioni rapide e gratis con Amazon.

Auricolari QHQO, piccoli e comodi

Inutile girarci troppo attorno: oggi possedere degli degli auricolari wireless in-ear è qualcosa che va a di là di una questione prettamente modaiola e di tendenza. Ecco perché auricolari come queste di QHQO vanno letteralmente a ruba: costano poco ma ti garantiscono un ottimo "servizio". Su Amazon le trovi oggi a soli 29€, con le spedizioni gratuite. Non male, no?

Auricolari Bluetooth 5.2

Questi auricolari bluetooth sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 3.2gr ciascuno. Idem la custodia di ricarica è piccola, solo 28gr e può essere facilmente riposta in tasca. sono dotati di un chip Bluetoth 5.2 per garantire una connessione più stabile, La portata massima di trasmissione è fino a 49 piedi/15 m. Sono dotati di un chip avanzato con codice audio AAC e SBC e driver dinamici premium da 13 mm, per sperimentare una velocità di connessione più elevata, musica più chiara e chiamate più fluide.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.