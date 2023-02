Pioggia di attacchi hacker in Italia e nel resto del mondo: cosa sta succedendo?

Ad alcuni giorni di distanza da un attacco ransomware che aveva colpito una piattaforma britannica di trading, la stessa minaccia è stata replicata su vasta scala un po' in tutto il mondo.

Gli attacchi hacker in questione hanno visto proprio il nostro paese in prima fila, tanto da allarmare le autorità che si incontreranno proprio quest'oggi per valutare la situazione. Un campanello d'allarme non da poco per chi si ostina a snobbare antivirus e precauzioni simili.

L'Italia è però in buona compagnia. Anche paesi come Francia, Canada e Stati Uniti sono stati massicciamente colpiti da questa operazione. Secondo gli esperti del settore, dietro a questo attacco vi sarebbe il gruppo LockBit, che agisce come da prassi nel contesto di ransomware.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che il gruppo LockBit è attivo almeno dal gennaio 2020. Sempre secondo tale ente, nei suoi due anni di attività, ha estorto almeno 100 milioni di dollari in vittime sparse in tutto il mondo.

Attacchi hacker in Italia? La sicurezza digitale non è ancora adeguata rispetto ai tanti rischi

Secondo Stefano Zanero, professore di sicurezza presso il Politecnico di Milano affermando "La vulnerabilità presa di mira è nota da due anni e dovrebbe essere già stata corretta, ma evidentemente molti server non sono ancora protetti".

Ciò dimostra, ancora una volta, quanto sia importante proteggere in maniera efficace tanto i server quanto i computer/smartphone dei singoli utenti. In questo contesto così burrascoso, adottare una soluzione come McAfee Total Protection è sicuramente un primo passo verso la sicurezza digitale.

In tal senso, è bene sottolineare come tale suite vada oltre al concetto di antivirus: il pacchetto, infatti, propone anche un apprezzabile gestore di password.

Questa soluzione è ideale per evitare il furto di parole d'accesso che, una volta sottratte, potrebbero essere utilizzate per accedere a piattaforme di vario tipo, siano essi social o servizi di home banking.

Anche la VPN integrata, soprattutto lato privacy, è uno strumento che offre ampie garanzie.

Tenendo presente l'attuale promozione, dunque, la scelta di McAfee Total Protection è un ottimo modo per prevenire potenziali criticità legate alle recenti minacce di cui abbiamo parlato e non solo.

