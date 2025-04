Pinterest lancia il badge Performance Essentials per i marketer

Il panorama della formazione digitale si arricchisce con un’importante novità: Pinterest ha lanciato il nuovo badge Performance Essentials, pensato per supportare i professionisti del marketing nella creazione di campagne pubblicitarie di successo sulla piattaforma. Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia educativa di Pinterest Academy, che si conferma un punto di riferimento per chi desidera approfondire le proprie competenze di marketing su Pinterest.

La certificazione Performance Essentials si ottiene completando un percorso formativo di dieci corsi altamente specializzati. Questi moduli, disponibili al momento solo in inglese, sono stati progettati per offrire un’esperienza didattica accessibile e coinvolgente, grazie a percorsi guidati e quiz interattivi. L’obiettivo principale è fornire agli inserzionisti gli strumenti necessari per ottimizzare le performance delle campagne pubblicitarie, incrementare le conversioni e raggiungere risultati concreti.

Per coloro che hanno già conseguito il badge Advertising Essentials, è previsto un percorso accelerato per accedere a questa nuova certificazione, facilitando così il progresso professionale. Con l’introduzione di Performance Essentials, i badge disponibili su Pinterest Academy salgono a tre, includendo anche Media Buyer Certification. Questi riconoscimenti non solo attestano competenze specifiche, ma rappresentano credenziali spendibili nel mercato del lavoro, ideali per arricchire il proprio profilo LinkedIn e aumentare la visibilità professionale.

L'evoluzione della piattaforma

La piattaforma formativa di Pinterest ha subito una notevole evoluzione dal 2023, espandendo significativamente l’offerta didattica per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più ampio e diversificato. Sebbene Performance Essentials sia attualmente disponibile solo in lingua inglese, sono già in programma traduzioni in altre lingue, per rendere il programma accessibile a un pubblico globale.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di supporto ai professionisti del marketing digitale. Pinterest dimostra così il proprio impegno nel fornire strumenti concreti per perfezionare le strategie pubblicitarie e raggiungere audience sempre più ampie. L’introduzione di un badge pubblicitario come Performance Essentials rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze avanzate e distinguersi in un mercato altamente competitivo.