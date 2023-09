Pikmin 4: l'esclusiva Nintendo a 44,99 con il CODICE SCONTO

Il mondo delle esclusive Nintendo è un mondo in cui, per l'appunto, il concetto di esclusività di avverte in maniera molto incisiva e pesante. Si tratta di un ecosistema costruito su questo concetto ed è per questo motivo che, notoriamente, i prodotti della grande N, che siano hardware o che siano videogiochi (o anche accessori) vengono sempre proposti a prezzi molto alti e con poche possibilità di manovra in fase di sconto. In questo caso vi segnaliamo, però, la possibilità di acquistare Pikmin 4, esclusiva Nintendo Switch uscita pochi mesi a 44,99€ tramite l'applicazione del codice sconto "SETTEMBRE2023" su eBay.

Pikmin 4 soggetto ad uno sconto su eBay, ecco tutti i dettagli!

Pikmin 4 è un videogioco di strategia in tempo reale del 2023 sviluppato da Nintendo EPD e pubblicato da Nintendo. È il quarto capitolo principale della serie Pikmin, dopo Pikmin 3, e il sesto capitolo in totale. È stato rilasciato su Nintendo Switch il 21 luglio 2023. Si tratta di una delle serie, quella di Pikmin, tra le più amate della storia di Nintendo e da sempre considerate un vero e proprio fiore all'occhiello per l'azienda che, dalla sua, ha dato i natali a serie come quella di Super Mario, The Legend of Zelda, Luigi's Mansion e così via.

Pikmin, però, è riuscito nel corso degli anni, grazie anche al tanto affetto dimostrato dalla community capitolo dopo capitolo, un ruolo di tutto rispetto nel panorama delle esclusive Nintendo e l'hype e l'attesa che hanno circondato questo Pikmin 4 lo hanno dimostrato.

Ribadiamo, dunque, la possibilità di acquistare Pikmin 4 a 44,99€. Vi basterà applicare il codice sconto, scrivendo "SETTEMBRE2023" nell'apposita sezione dopo aver aggiunto il prodotto al carrello e prima dell'ultima fase di pagamento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.