PIKMIN 1+2: l'esclusiva Nintendo Switch è IN SCONTO

Nintendo è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni. Uno dei maggiori pilastri di tutta l'industria videoludica mondiale. La grande N di Kyoto ha fatto della sua esclusività e della sensazione di esclusività che riesce ad offrire agli utenti, il suo più grande punto di forza. Per questo motivo, molti dei prodotti che appartengono all'ecosistema Nintendo difficilmente vengono messi in sconto o in offerta e difficilmente i prezzi si abbassano, anche all'interno degli store ufficiali. Per questo motivo, quando c'è la possibilità di usufruire di uno di questi prodotti è utile segnalarlo: Amazon mette in sconto del 20% il videogioco in esclusiva per Switch Pikmin 1+2, remastered dei primi due capitoli di questa saga così amata. Prezzo finale: 39,99€.

Pikmin 1+2: sfruttate lo sconto e recuperate queste due perle del panorama Nintendo

Nintendo è tante cose: è Super Mario, è Zelda ma è anche Pikmin! Si tratta di una delle serie in esclusiva più amate da tutta l'intera community Nintendo. In questo caso parliamo della remastered dei primi due capitoli in cui ogni tipo di Pikmin ha abilità diverse: i Pikmin rossi sono abili in battaglia e resistenti al fuoco, quelli gialli possono essere lanciati più in alto e sono in grado di usare le rocce bomba, mentre quelli blu respirano sott'acqua.

Puoi condurre fino a 100 Pikmin alla volta, custodendone altri alla tua base per sostituire quelli caduti. I Pikmin sono la chiave del successo! Combina le loro abilità per distruggere ostacoli, costruire ponti, trasportare parti della navicella e abbattere creature affamate... lanciali verso gli oggetti e goditi lo spettacolo! La versione per Nintendo Switch di questi due giochi offre la possibilità di usare i comandi di movimento con i controller Joy-Con.

L'offerta di Amazon prevede un 20% di sconto sull'esclusiva per Nintendo Switch, Pikmin 1+2 ad un prezzo finale di 39,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.