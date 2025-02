"Pig Butchering": fate attenzione al nuovo volto delle truffe online

Le truffe online sono diventate una delle minacce più gravi nel mondo digitale, con un giro d'affari che varia tra i 100 e i 300 miliardi di dollari all'anno. Tra le tante tecniche fraudolente, il pig butchering è particolarmente insidioso, in quanto si basa su una manipolazione psicologica prolungata della vittima, che viene lentamente ingannata fino a perdere grandi somme di denaro.

Questo tipo di truffa fa parte di un sistema criminale che si adatta continuamente e che opera su scala globale. I truffatori, infatti, operano in un mercato nero globale altamente organizzato, dove è possibile reperire tutti gli strumenti necessari per colpire centinaia di migliaia di persone contemporaneamente.

Vi sono siti web fraudolenti creati ad hoc, esperti di intelligenza artificiale che realizzano deepfake, sviluppatori di malware avanzati e broker di dati che vendono informazioni personali per individuare le vittime più vulnerabili. La scalabilità del sistema è uno dei suoi punti di forza: grazie alla decentralizzazione, i compiti sono suddivisi tra vari gruppi, rendendo difficile l'identificazione e la cattura dei colpevoli.

Diverse forme di truffe online

Una parte fondamentale di questa rete è costituita dagli scam worker, ovvero lavoratori digitali sfruttati. Molti di loro sono costretti a lavorare in condizioni disumane nei compound in paesi come Cambogia e Myanmar, dove vengono trattenuti con minacce e violenze, costretti a ingannare altre persone per sopravvivere. Inizialmente le vittime principali di queste truffe erano cinesi, ma oggi il bersaglio si è spostato verso i paesi dell'Occidente, in particolare Stati Uniti ed Europa, a causa della crescente pressione da parte del governo cinese sui gruppi criminali.

Il pig butchering ha preso diverse forme nel tempo, passando dalle truffe romantiche agli investimenti in criptovalute, da schemi Ponzi digitali a progetti finanziari fittizi. Quando i truffatori riescono ad ottenere il denaro, entrano in gioco le reti di riciclaggio che utilizzano criptovalute e paradisi fiscali per nascondere l’origine illecita dei fondi. L'impatto economico di queste truffe è enorme e paragonabile a quello di altre forme di crimine organizzato.

Un aspetto ancora più preoccupante è la complicità politica in alcuni paesi, come le Filippine, dove politici e funzionari corrotti agevolano la diffusione di queste attività illegali. Per contrastare questo fenomeno, è necessaria una risposta globale, che richiede un'azione coordinata tra governi, istituzioni finanziarie e piattaforme tecnologiche.