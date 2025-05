Pico-Mac-Nano: il Mac più piccolo al mondo, un pezzo da collezione per tutti gli appassionati

La tecnologia incontra la nostalgia in un progetto che ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo. Con soli 62 millimetri di altezza, il Pico-Mac-Nano si presenta come una straordinaria replica miniaturizzata del leggendario Macintosh 1984. Questo piccolo capolavoro combina un design accurato con funzionalità operative, dimostrando che la miniaturizzazione può essere un omaggio emozionante al passato tecnologico.

Design e funzionalità

Realizzato da un talentuoso modder britannico, il Pico-Mac-Nano non si limita a replicare l'estetica del celebre computer Apple, ma ne riproduce anche le funzionalità. Dotato di un display LCD da 2 pollici, supporta mouse e tastiera USB, rendendolo un dispositivo operativo a tutti gli effetti. Il case, stampato in 3D, è una riproduzione fedele dell'originale, curata nei minimi dettagli, dalle texture alle viti, fino alle fessure di ventilazione che ospitano LED RGB per indicare lo stato del sistema.

Il cuore tecnologico

All'interno di questa meraviglia tecnologica si trova un WaveShare Pico Zero, una versione compatta del Raspberry Pi Pico. Questa piattaforma hardware permette al Pico-Mac-Nano di eseguire il Macintosh System 3, con 512 MB di RAM e uno slot per schede microSD per una sorprendente capacità operativa. Grazie a un cavo OTG splitter, il dispositivo può collegarsi a periferiche esterne, aumentando ulteriormente la sua versatilità.

Innovazione e sfide tecniche

La sfida più grande del progetto è stata adattare il display TFT da 2 pollici con risoluzione 480x640 pixel per simulare l'originale risoluzione del Macintosh, pari a 512x342 pixel. Il creatore ha brillantemente modificato il file ROM dell'emulatore per ridurre la risoluzione orizzontale a 480 pixel, mantenendo così l'aspetto visivo autentico del sistema originale. L'illuminazione LED RGB aggiunge un tocco moderno, evidenziando l'attenzione ai dettagli del progetto.

Disponibilità e futuro

Per chi desidera possedere questa gemma tecnologica, il Pico-Mac-Nano è disponibile in versione pre-assemblata al costo di circa 75 euro. Gli appassionati più esigenti possono optare per la Collector's Edition, confezionata in una mini replica della storica scatola "Picasso" del Macintosh. In futuro, il creatore prevede di integrare una batteria interna e il celebre suono di avvio, aumentando ulteriormente il fascino del dispositivo.

Un progetto per la comunità

Il Pico-Mac-Nano si basa sul progetto open-source "Pico-Mac" di Matt Evans, offrendo agli appassionati la possibilità di creare il proprio mini-Mac. I file sorgente e i modelli di stampa sono disponibili su GitHub, consentendo a chiunque abbia accesso a una stampante 3D di partecipare a questa celebrazione della storia dell'informatica.

Sebbene perfettamente funzionante, il creatore avverte che il Pico-Mac-Nano non è progettato per un uso quotidiano, a causa delle dimensioni ridotte del display e della necessità di overclock dei chip, che possono influire sulla stabilità. Tuttavia, rimane un tributo straordinario all'innovazione e al design che hanno reso Apple un'icona globale.