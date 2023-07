Piccolo, potente e senza canone: myPOS Go 2 a soli 29€

myPOS Go 2 è il recentissimo dispositivo di pagamento è stato lanciato da myPOS, un'azienda leader nel settore, che offre una serie di miglioramenti e nuove funzionalità rispetto al suo modello precedente, mantenendo comunque il prezzo conveniente che lo ha reso così popolare.

La prima cosa che salta all'occhio è l'offerta speciale che myPOS ha riservato: per un periodo limitato, i nuovi acquirenti potranno approfittare di uno sconto significativo, acquistando il terminale al prezzo di soli 29 euro. È un'opportunità da non perdere per coloro che desiderano dotarsi di un dispositivo di pagamento affidabile e all'avanguardia a un costo accessibile.

Panoramica delle caratteristiche di myPOS Go 2

Ma myPOS Go 2 non è solo un'offerta conveniente, è anche un terminale di pagamento dotato di prestazioni potenti e di una serie di caratteristiche che lo rendono un compagno indispensabile per i commercianti. Il suo design essenziale ed elegante si sposa perfettamente con le sue dimensioni compatte, che lo rendono più piccolo della maggior parte degli smartphone attuali. Questa caratteristica non solo lo rende estremamente leggero e facile da trasportare, ma garantisce anche potenza e sicurezza.

myPOS Go 2 presenta una scheda SIM dati integrata con connettività 3G/4G gratuita, il che significa che potrai accettare pagamenti ovunque, senza costi aggiuntivi e senza la necessità di collegarti a un telefono. Inoltre, il terminale supporta tutti i principali metodi di pagamento, dal Contactless al Chip&PIN fino alla banda magnetica, garantendo così la massima flessibilità e facilità d'uso.

Ogni titolare di un myPOS Go 2 riceverà una carta Business VISA gratuita per l'accesso ai fondi, che vengono accreditati istantaneamente e senza costi aggiuntivi. Inoltre, myPOS offre anche un conto aziendale gratuito con IBAN dedicato in 14 valute, consentendoti di gestire le tue finanze aziendali in modo facile e conveniente.

Infine, è indispensabile menzionare il fatto che myPOS Go 2 offre un canone mensile a costo zero per sempre e nessun contratto vincolante. Gli unici costi che dovrai sostenere sono quelli dell'acquisto iniziale e una commissione per transazione fissa a soli 1,20% + 0,05 euro.

In conclusione, myPOS Go 2 è sicuramente un'opzione da prendere in considerazione per coloro che cercano un terminale di pagamento innovativo, affidabile e conveniente. Ricorda però che l'offerta speciale è limitata nel tempo: acquista online myPOS Go 2 al prezzo scontato di soli 29 euro.

