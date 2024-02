PICCOLISSIMO ma potente: MINI PC Intel a prezzo ridicolo su Amazon!

Poco spazio in casa ma grandi esigenze di performance da parte del tuo computer? Abbiamo la soluzione per te: il Mini Pc Intel, oggi a soli 209€ grazie al 22% di sconto attivo su Amazon!

Il Mini PC Intel Alder Lake-N95 è un micro desktop computer che offre un mix impressionante di prestazioni, connettività e dimensioni compatte. Scopri tutte le sue caratteristiche a questo prezzo imbattibile!

Potente e compatto, entra in una mano

Il Mini PC Intel Alder Lake-N95 è equipaggiato con un processore Intel Alder Lake-N95, che offre una potenza di calcolo eccezionale e un'efficienza energetica ottimizzata per una migliore durata della batteria. La memoria da 16GB garantisce un multitasking fluido e reattivo, mentre lo spazioso SSD da 512GB offre ampio spazio di archiviazione per file, programmi e contenuti multimediali.

Una delle caratteristiche distintive di questo Mini PC è la sua connettività avanzata. Dotato di dual LAN, offre una connessione di rete affidabile e veloce, ideale per utilizzi professionali o di rete domestica. Inoltre, con tre porte HDMI, il Mini PC Intel Alder Lake-N95 consente di collegare facilmente più monitor o display per aumentare la produttività o creare un setup multimediale coinvolgente.

In ambito domestico, il Mini PC può essere utilizzato come centro multimediale per lo streaming di contenuti, la navigazione web e il gioco leggero. La sua connettività avanzata lo rende inoltre ideale per l'utilizzo come server di rete domestica o come hub per la domotica. Insomma, questo piccolo PC rappresenta una soluzione compatta e potente per le esigenze informatiche moderne. Con le sue prestazioni eccellenti, la connettività avanzata e le dimensioni compatte, si adatta perfettamente a una varietà di utilizzi, sia professionali che domestici.

Non pensarci troppo: l'occasione è qui e ora! Acquista Mini Pc Intel Alder Lake-N95 a soli 209€ approfittando del 22% di sconto su Amazon!

