Piccola Impresa: la vostra azienda è al sicuro? 5 aspetti da tenere sotto controllo

In ambito digitale le piccole imprese italiane continuano a fare fatica nel ridurre il gap rispetto alle aziende presenti all'estero. Una lacuna che accomuna la maggior parte delle aziende è l'assenza di un team di sicurezza IT dedicato, per via dei costi non sempre semplici da sostenere. Spesso e volentieri l'intero lavoro viene assegnato a una sola persona, che in automatico diventa responsabile di tutta l'infrastruttura. Nonostante la "cura dimagrante" non sempre sia sinonimo di inefficienza, può capitare che anche al miglior professionista sfugga qualcosa.

Per prima cosa, l'ideale sarebbe affidarsi a un software in grado di implementare tutte le funzioni di sicurezza necessarie per garantire una protezione affidabile dalle minacce informatiche. Tra i migliori c'è Kaspersky Small Office Security, il prodotto per la sicurezza sviluppato da Kaspersky per le piccole aziende, che riunisce tutti gli strumenti indispensabili in un'unica soluzione, tra cui VPN premium, Safe Money e Password Manager. Allo stesso tempo, è importante tenere sotto controllo 5 aspetti fondamentali.

Kaspersky Small Office Security, la soluzione di sicurezza all in one per le piccole imprese

Kaspersky Small Office Security è la soluzione definitiva per garantire la sicurezza di una piccola impresa. Facile da installare, funziona su qualunque dispositivo, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, iPhone e file server Windows. Mentre i vostri dipendenti sono al lavoro, il software di Kaspersky rimane attivo in background offrendo una protezione completa:

difende l'azienda dai tentativi di violazione dei dati

protegge i file server da ransomware e cryptolocker

blocca le attività dannose e ripristina lo stato normale del computer

corregge in automatico le applicazioni vulnerabili

offre una VPN veloce e illimitata per navigare in Internet in modo sicuro

impedisce il furto dei dati relativi ai pagamenti e all'account

Gli utenti di HTML.it fino al 31 luglio 2023, utilizzando il codice HTML15, potranno usufruire di uno sconto del 15% sull'acquisto di Kaspersky Small Office Security, quindi per la soluzione minima da 3 Workstations anziché €97,72 euro i nostri lettori pagheranno per un anno di abbonamento soltanto € 83,06.

Se si vuole prima testare il funzionamento del software, è possibile scaricare una versione di prova tramite questa pagina, scegliendo tra i vari sistemi operativi compatibili.

I principali vantaggi di Kaspersky Small Office Security sono la semplicità d'installazione, l'intuitivo portale web dedicato, l'esecuzione in background e la protezione totale garantita fino a un massimo di 10 dipendenti. Tra i pro si annovera anche il costo dell'abbonamento annuale, di gran lunga più conveniente rispetto alla concorrenza.

I 5 aspetti da non trascurare per la sicurezza della vostra azienda

Dopo aver affiancato il software Kaspersky Small Office Security al professionista incaricato della sicurezza IT della vostra impresa, ci sono altri 5 aspetti da tenere sempre sotto controllo. Ecco quali sono:

rinnovo del certificato di sicurezza del sito aziendale : il certificato SSL, che protegge le informazioni inserite dai visitatori, va rinnovato ogni tre, sei o dodici mesi;

: il certificato SSL, che protegge le informazioni inserite dai visitatori, va rinnovato ogni tre, sei o dodici mesi; aggiornamento firmware del router : il router della rete aziendale diventa vulnerabile quando lo si lascia con un software datato

: il router della rete aziendale diventa vulnerabile quando lo si lascia con un software datato revoca dei diritti di accesso non più necessari : in caso di licenziamento, è opportuno revocare immediatamente l'accesso alla rete aziendale per l'ex indipendente così da non incappare in una possibile vendetta

: in caso di licenziamento, è opportuno revocare immediatamente l'accesso alla rete aziendale per l'ex indipendente così da non incappare in una possibile vendetta backup dei dati : eseguire un backup periodico aiuta a proteggere i dati da ransomware, wiper e altri pericoli

: eseguire un backup periodico aiuta a proteggere i dati da ransomware, wiper e altri pericoli aggiornamento licenze antivirus sui server: è importante aggiornare il software di sicurezza anche sui server, così da evitare possibili perdite di dati

Conclusioni

In definitiva, la sicurezza informatica della vostra azienda è uno degli elementi più importanti sui quali è fondamentale investire. La soluzione migliore è affidarsi a un software di un'azienda informatica pluripremiata come Kaspersky, che di recente ha lanciato la nuova versione di Kaspersky Small Office Security pensato appositamente per le piccole imprese. Inoltre, è opportuno tenere sotto controllo alcuni dettagli che spesso e volentieri si danno per scontati ma che in realtà non lo sono.

