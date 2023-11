Vorresti alleggerire le pietanze e magari usare anche meno condimenti e tutto questo possibilmente senza dover stare ore davanti ai fornelli? Oggi puoi fare tutto questo con un unico elettrodomestico anche ad un prezzo conveniente. Ora puoi acquistare su Amazon la friggitrice ad aria Cosori ad un prezzo scontato.

Dal costo iniziale di 109,99 euro ora la paghi solamente 87,99 euro risparmiando quindi oltre 20 euro!

Friggitrice ad aria Cosori: piatti sani e gustosi per tutta la famiglia!

Si tratta di un elettrodomestico multifunzione. Disponi di preimpostazioni con un solo tocco, 5 funzioni di uso frequente tra cui scegliere, con preriscaldamento, mantenimento in caldo e un pratico promemoria per lo scuotimento.

I tuoi piatti saranno croccanti ma leggeri perché con questa friggitrice riduci i grassi del 97%. E poi il programma intelligente regola automaticamente la temperatura durante la cottura per una maggiore croccantezza e una migliore salute. App mobile VeSync tramite connessione wifi, in qualsiasi luogo, monitoraggio e regolazione online, compatibile anche con Google Assistant.

A tua disposizione oltre 140 ricette online in italiano, include 20 ricette per animali domestici per portare la bontà a tutta la famiglia. Design classico in grigio satinato, compatto e di dimensioni ridotte. Il vero punto di forza di questo elettrodomestico è la capacità del cestello di 3,8L perfetto per il fabbisogno alimentare di più persone quindi utilissimo in famiglia.

Temperatura alta fino a 230°C, con l'esclusiva tecnologia Thermo IQ per il miglioramento dei condotti dell'aria, il 30% più veloce rispetto ai forni convenzionali. La superficie del cestello non solo consente di rimuovere chiaramente i residui di cibo dopo l'uso ma è anche completamente lavabile in lavastoviglie.

Prendila ora su Amazon ad un prezzo scontato!

