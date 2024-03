Piano Premium di Qonto in super offerta: solo 39€ con sconto sull'addebito annuale

Se hai una piccola o media impresa, sei un imprenditore o un libero professionista, sai quanto sia importante avere una gestione finanziaria efficace e semplice. Per questo, ti consigliamo di provare Qonto, la piattaforma di servizi finanziari digitali pensata per le tue esigenze. Con il Piano Premium , puoi avere tutto quello che ti serve per il tuo conto e le tue carte aziendali, a un prezzo straordinario: solo 39€ al mese e uno sconto di 72€ sull’addebito annuale.

Apri il conto Qonto OGGI STESSO

Piano Premium di Qonto: ecco tutto ciò che offre

Il Piano Premium di Qonto è un pacchetto completo che ti offre una serie di vantaggi esclusivi per la tua gestione finanziaria. Ecco cosa include:

Una carta One Mastercard e carte virtuali illimitate, per pagare e prelevare in tutto il mondo, senza commissioni nascoste. Puoi anche personalizzare i limiti e le impostazioni di sicurezza di ogni carta, e ricevere notifiche in tempo reale sulle transazioni.

e carte virtuali illimitate, per pagare e prelevare in tutto il mondo, senza commissioni nascoste. Puoi anche personalizzare i limiti e le impostazioni di sicurezza di ogni carta, e ricevere notifiche in tempo reale sulle transazioni. 100 bonifici o addebiti diretti al mese, con bonifici SEPA istantanei gratuiti e bonifici SWIFT internazionali in 25 valute diverse , con tassi di cambio vantaggiosi. Puoi anche creare e gestire i tuoi beneficiari, e inviare e ricevere fatture elettroniche direttamente dal conto.

, con tassi di cambio vantaggiosi. Puoi anche creare e gestire i tuoi beneficiari, e inviare e ricevere fatture elettroniche direttamente dal conto. 1 conto principale e 4 sotto-conti con IBAN dedicati , per organizzare al meglio i tuoi fondi, budget e spese. Puoi anche assegnare i sotto-conti ai tuoi collaboratori, e creare regole di trasferimento automatico tra i conti.

, per organizzare al meglio i tuoi fondi, budget e spese. Puoi anche assegnare i sotto-conti ai tuoi collaboratori, e creare regole di trasferimento automatico tra i conti. La possibilità di pagare o programmare gli F24 a debito o a credito , senza dover uscire dalla piattaforma. Puoi anche accedere a diverse soluzioni di finanziamento con partner selezionati, come prestiti, anticipi di fatture e carte di credito.

, senza dover uscire dalla piattaforma. Puoi anche accedere a diverse soluzioni di finanziamento con partner selezionati, come prestiti, anticipi di fatture e carte di credito. Il supporto prioritario, disponibile 7 giorni su 7 via telefono, email o chat, per risolvere qualsiasi dubbio o problema in modo rapido e professionale. Puoi anche contare su strumenti per la contabilità automatizzati, come l’esportazione dei movimenti, la categorizzazione delle transazioni e la scansione dei documenti.

Non perdere questa opportunità unica: apri il conto Qonto e approfitta dello sconto sull’addebito annuale. Ti basteranno solo 39€ al mese per avere un servizio di gestione finanziaria di qualità e convenienza. Provalo gratis per 30 giorni e scopri tutti i suoi vantaggi.

Apri il conto Qonto OGGI STESSO

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.