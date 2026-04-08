Piano eSIM per chi ama viaggiare in offerta: 10% di sconto su Saily Ultra

Giga internazionali illimitati, controlli di sicurezza più veloci, accesso alle lounge aeroportuali, navigazione sul web in privato grazie a NordVPN: è quanto include il piano eSIM Saily Ultra, il più completo per chi ama viaggiare all’estero per più di una volta durante lo stesso anno. Per i lettori di HTML.it c’è un’ulteriore bella notizia: l’utilizzo del codice esclusivo HTML10 dà diritto a un extra sconto del 10% in carrello, rendendo così il piano ancora più conveniente.

Tra i vantaggi più esclusivi per i viaggiatori si annoverano l’accesso alle lounge aeroportuali presso gli scali partner, il servizio salta-fila sia ai controlli di sicurezza che al check-in, più la protezione online con i servizi NordVPN, Incogni, NordLocker e NordPass inclusi gratuitamente nel piano.

Perché scegliere Saily Ultra

Al di là dei Giga illimitati, il piano eSIM Saily Ultra consente di viaggiare meglio. Sono disponibili dati eSIM illimitati in più di 121 destinazioni in tutto il mondo, un’assistenza prioritaria sempre attiva 24 ore su 24 (sette giorni su sette) e la possibilità di disdire il piano in qualsiasi momento chiedendo un rimborso.

Inclusi nel prezzo vi sono poi diversi strumenti digitali che aiutano ad alzare il livello di privacy e navigare sul web in totale sicurezza: la VPN NordVPN, il password manager NordPass, il servizio di cloud storage NordLayer e Incogni, uno dei tool più efficaci contro lo spam.

L’attivazione del piano Ultra offre inoltre un rimborso parziale degli importi spesi per i piani di dati mobili. Entrando più nel dettaglio, si parla dell’8% di cashback sotto forma di crediti Saily per ogni acquisto effettuato.

Infine, tornando agli accessi alle lounge aeroportuali e al servizio salta-fila, ogni mese il piano Saily Ultra offre un ingresso in una lounge aeroportuale e un pass per il fast-track. Se non si utilizzano in un determinato mese, vengono trasferiti in automatico a quello successivo (sono utilizzabili entro tre mesi, ndr).

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