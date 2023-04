Piano di hosting per un sito web: con Hostinger bastano 1,49 euro al mese

Con Hostinger è possibile accedere ad un piano di hosting con dominio web gratuito. Il provider, vero e proprio punto di riferimento del settore, mette a disposizione dei suoi utenti un'offerta particolarmente ricca con la possibilità di attivare un piano da 1,49 euro al mese e con vantaggi crescenti in base alle proprie necessità.

Per i siti web personali, ad esempio, Hostinger propone il piano Premium Web Hosting dal costo di 2,99 euro al mese. Per le PMI che hanno la necessità di rafforzare la propria presenza online o hanno un network di siti da gestire c'è Business Web Hosting da 3,99 euro al mese.

Tutti i piani di Hostinger sono, attualmente, disponibili a prezzo scontato. Per scegliere e attivare il piano desiderato è possibile fare riferimento direttamente al sito di Hostinger.

Hosting web con dominio gratis: ecco le offerte di Hostinger

Hostinger propone un'offerta particolarmente ricca. A disposizione degli utenti c'è Single Web Hosting, un piano di hosting pensato per i principianti che possono ridurre al minimo i costi del servizio con una spesa di appena 1,49 euro al mese (con un abbonamento di 48 mesi) invece che 2,99 euro al mese

Il piano di hosting più interessante per gli utenti e, in particolare, per chi ha siti web personali è Premium Web Hosting che presenta un costo di 2,99 euro al mese con 3 mesi gratis (in caso di abbonamento di 48 mesi). Questo piano include l'hosting di un massimo di 100 siti web, con 100 GB di memoria SSD, dominio gratis e larghezza di banda illimitata.

Per le aziende, invece, c'è Business Web Hosting a 3,99 euro al mese con 3 mesi gratis aggiuntivi (con un abbonamento di 48 mesi) invece che 7,99 euro. Questo terzo piano propone vantaggi extra come la possibilità di beneficiare di 200 GB di memoria SSD e di un servizio di backup giornalieri.

Tutte le offerte di Hostinger sono attivabili direttamente online, con pochi click, e possono beneficiare di un periodo di 30 giorni di rimborso garantito.

