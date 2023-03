Piano di Hosting da 2,99 euro al mese con la nuova offerta di Hostinger

La scelta del piano di hosting per il proprio sito web (o per i propri siti web) diventa più facile grazie alla nuova offerta di Hostinger. Il provider, da tempo punto di riferimento del settore, mette a disposizione dei nuovi clienti un piano in abbonamento davvero conveniente e che merita di essere valutato con grande attenzione se si sta cercando un nuovo piano di hosting per il proprio sito web.

Con Premium Web Hosting, infatti, Hostinger propone un servizio completo con un costo di 2,99 euro + IVA al mese e con la possibilità di scegliere tra una sottoscrizione di 12, 24 o 48 mesi. Optando per l'abbonamento da 48 mesi, inoltre, si riceveranno 2 mesi gratis aggiuntivi, ottenendo così il massimo del risparmio.

Il piano di Hostinger una soluzione "all in one" con dominio gratis, traffico illimitato, possibilità di gestire fino a 100 siti web e di sfruttare 100 GB di memoria SSD e un sistema di backup settimanali. Per accedere all'offerta (disponibile con 30 giorni di rimborso garantito) è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Hostinger, linkato qui di sotto.

Tutti i vantaggi dell'offerta di Hostinger per un nuovo piano di hosting da 2,99 euro al mese

Premium Web Hosting presenta tutte le caratteristiche necessarie per garantire un servizio completo agli utenti che scelgono di affidarsi ad Hostinger. Questo piano include una lunga serie di vantaggi e servizi. Tra questi troviamo:

la possibilità di gestire fino a 100 siti web

100 GB di memoria SSD

di memoria SSD e-mail, SSL, dominio gratis

database illimitati

larghezza di banda illimitata

WordPress gestito e con plug-in per l'accelerazione

costruttore siti web

protezione Cloudflare

backup settimanali

100 sottodomini

gestione DSN

Hostinger consente di attivare Premium Web Hosting con una spesa di 2,99 euro al mese e con la possibilità di scegliere un abbonamento da 12, 24 o 48 mesi. Optando per questa terza opzione si riceveranno anche 2 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere all'offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.