Piano base Conto Corrente Arancio: sempre gratuito per i nuovi clienti

Tanti italiani cercano di risparmiare come possono, ma non tutti sono consapevoli di quanto sia conveniente un conto corrente che non gravi sul bilancio mensile. Il Conto Corrente Arancio offre proprio questo: un piano base che non prevede costi fissi, ideale per chi si affaccia per la prima volta al mondo di ING.

Apri il tuo conto ADESSO!

Piano base Conto Corrente Arancio: apertura e gestione facile e veloce

Aprire Conto Corrente Arancio è piuttosto semplice. Basta andare sul sito ufficiale, selezionare “Apri Conto Corrente Arancio” e seguire i passaggi.

L’intero processo è digitale, dalla firma dei contratti all’attivazione del conto, che può essere utilizzato immediatamente dopo un primo bonifico. La carta di pagamento arriverà comodamente a casa tua senza spese.

Questo piano permette anche di effettuare prelievi in tutta Europa con una commissione minima. Inoltre, le operazioni bancarie di base come bonifici SEPA, pagamenti MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche sono gratuite e senza commissioni aggiuntive.

La gestione del conto è interamente digitale. Con l’app di ING, disponibile sia per Android che per iOS, puoi controllare il saldo, i movimenti e gestire le carte di pagamento con facilità, ovunque tu sia. È la banca che si adatta al tuo stile di vita, permettendoti di gestire le tue finanze in modo smart e intuitivo.

Quindi, il piano base del Conto Corrente Arancio è la scelta giusta se desideri un conto corrente senza spese fisse e con la comodità di una gestione completamente online. È una soluzione pensata per chi, come te, desidera avere il controllo delle proprie finanze senza sorprese.

Apri il tuo conto ADESSO!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.