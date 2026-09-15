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Piani eSIM per l'estero a meno di 3,50 euro con il fornitore Saily

Piani eSIM per l'estero a meno di 3,50 euro con il fornitore Saily
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 set 2026
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Gli utenti che stanno pianificando una vacanza all’estero e hanno bisogno di una eSIM per navigare in Internet comodamente possono valutare i piani del fornitore eSIM Saily, divenuto nel giro di pochi anni uno dei punti di riferimento del settore grazie a piani Giga convenienti e affidabili. I prezzi per le principali località straniere partono da 3,49 euro.

Inoltre, i lettori di HTML.it possono usufruire di un codice promozionale che permette loro di usufruire di un extra sconto del 10% in carrello. Il coupon da inserire nell’apposito campo al momento dell’acquisto è HTML10: il sistema riconoscerà il codice in automatico applicando lo sconto previsto.

Pagina piani eSIM Saily

piani esim saily

Stati Uniti, Svizzera, Irlanda, Albania, Australia, Brasile, Corea del Sud, Giappone, Hawaii, India, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore e Turchia: cosa hanno in comune tutti questi Paesi? Il prezzo di partenza pari a 3,49 euro se la scelta del piano eSIM ricade sul fornitore Saily, progetto nato dai creatori di NordVPN.

A questo proposito, sottolineiamo che le eSIM di Saily includono la posizione virtuale, una funzionalità utile soprattutto quando si è all’estero e si ha la necessità di vedere un evento sportivo o una serie tv per cui si sta pagando un regolare abbonamento in Italia. La posizione virtuale, infatti, permette di superare il blocco geografico.

Un ulteriore vantaggio di Saily è la collaborazione con i principali operatori locali dei Paesi coperti dalle sue eSIM, di conseguenza la navigazione in Internet avverrà senza intoppi e con la migliore qualità possibile, superando a volte perfino quella offerta da servizi ben più costosi.

Ricordiamo che l’utilizzo di Saily richiede uno smartphone che sia compatibile con l’installazione delle eSIM, vale a dire le SIM in formato virtuale. Se si ha un iPhone, vi confermiamo che sono idonei tutti i modelli a partire da iPhone 12 Pro, mentre gli smartphone Android di ultima generazione propongono quasi tutti la compatibilità.

Pagina piani eSIM Saily

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