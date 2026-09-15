Piani eSIM per l'estero a meno di 3,50 euro con il fornitore Saily

Gli utenti che stanno pianificando una vacanza all’estero e hanno bisogno di una eSIM per navigare in Internet comodamente possono valutare i piani del fornitore eSIM Saily, divenuto nel giro di pochi anni uno dei punti di riferimento del settore grazie a piani Giga convenienti e affidabili. I prezzi per le principali località straniere partono da 3,49 euro.

Inoltre, i lettori di HTML.it possono usufruire di un codice promozionale che permette loro di usufruire di un extra sconto del 10% in carrello. Il coupon da inserire nell’apposito campo al momento dell’acquisto è HTML10: il sistema riconoscerà il codice in automatico applicando lo sconto previsto.

Stati Uniti, Svizzera, Irlanda, Albania, Australia, Brasile, Corea del Sud, Giappone, Hawaii, India, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore e Turchia: cosa hanno in comune tutti questi Paesi? Il prezzo di partenza pari a 3,49 euro se la scelta del piano eSIM ricade sul fornitore Saily, progetto nato dai creatori di NordVPN.

A questo proposito, sottolineiamo che le eSIM di Saily includono la posizione virtuale, una funzionalità utile soprattutto quando si è all’estero e si ha la necessità di vedere un evento sportivo o una serie tv per cui si sta pagando un regolare abbonamento in Italia. La posizione virtuale, infatti, permette di superare il blocco geografico.

Un ulteriore vantaggio di Saily è la collaborazione con i principali operatori locali dei Paesi coperti dalle sue eSIM, di conseguenza la navigazione in Internet avverrà senza intoppi e con la migliore qualità possibile, superando a volte perfino quella offerta da servizi ben più costosi.

Ricordiamo che l’utilizzo di Saily richiede uno smartphone che sia compatibile con l’installazione delle eSIM, vale a dire le SIM in formato virtuale. Se si ha un iPhone, vi confermiamo che sono idonei tutti i modelli a partire da iPhone 12 Pro, mentre gli smartphone Android di ultima generazione propongono quasi tutti la compatibilità.

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