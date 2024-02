Piani cloud IceDrive: quale scegliere tra quello gratuito e da 59 euro

C’è una nuova tendenza in corso: salvare i dati all’interno dei cloud storage. Più che una tendenza è diventata una necessità, viste le continue violazioni da parte degli hacker dei file di privati e aziende.

Uno dei servizi di cloud storage migliori è IceDrive, che ti garantisce sicurezza totale e accesso ai dati da qualsiasi luogo. Continua a leggere per scoprire i piani di abbonamento, dal piano gratuito a quello da 59 euro all'anno.

Sicurezza sempre al primo posto con IceDrive

IceDrive si distingue perché utilizza la crittografia client-side a zero knowledge, la quale assicura che soltanto tu possa accedere ai tuoi dati.

Con i piani PRO, puoi rendere più potente la sicurezza con la crittografia di ultima generazione, così potrai sempre stare tranquillo. Ecco la gamma di piani offerti dal servizio:

PRO I: 1 TB di spazio a 59 euro all'anno.

1 TB di spazio a all'anno. PRO III: Generosi 3 TB di archiviazione a 120 euro annui.

Generosi di archiviazione a annui. PRO X: Per gli utenti che richiedono ampi spazi, 10 TB di archiviazione a 299 euro all'anno.

Con tutti questi piani avrai a disposizione funzionalità avanzate per migliorare la tua esperienza complessiva. Potrai controllare gli accessi tramite password, condividere a tempo limitato e usare l'applicazione mobile per accedere quando e dove vuoi.

Se vuoi qualcosa di più semplice oppure desideri provare il servizio prima di impegnarti economicamente, IceDrive ti offre un account gratuito con 10GB di spazio di archiviazione. In questo modo, potrai esplorare tutte le funzionalità e valutare se il servizio soddisfa le tue esigenze personali.

Se, invece, decidi di abbonarti direttamente, e dove averlo fatto ti sei subito pentito, uoi avvalerti della garanzia di rimborso entro 14 giorni.

Non aspettare che i prezzi salgano nuovamente: opta subito per IceDrive per mettere al sicuro tutti i tuoi dati più sensibili dentro un cloud storage crittografato!

