In questi giorni i piani antivirus Norton 360 sono in sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 2,08 euro per il piano Standard. La suite Norton 360 si distingue rispetto alla concorrenza per includere non solo un antivirus pluripremiato come Norton Antivirus, ma anche una VPN premium e tutta una serie di funzionalità pensate appositamente per la sicurezza online.

I tre piani protagonisti dell'offerta sono Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe e Norton 360 Advanced. Come anticipato qui sopra, i prezzi partono da 2,08 euro al mese per l'account Standard, mentre i piani Deluxe e Advanced sono in offerta rispettivamente al prezzo scontato di 2,50 euro e 3,33 euro al mese per un anno.

Le caratteristiche principali dei piani Norton 360

Iniziamo dal piano più economico, vale a dire Norton 360 Standard: include una protezione avanzata contro malware, ransomware, virus ed eventuali attacchi hacker, un password manager, 10GB di spazio nel cloud per effettuare il backup dei file più importanti e una VPN. È disponibile su un unico dispositivo.

C'è poi Norton 360 Deluxe, utilizzabile su un massimo di cinque dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone. In aggiunta alle funzionalità dell'account Standard, offre in più il monitoraggio del Dark Web e il servizio Protezione minori per i genitori che desiderano controllare le attività sul web dei loro figli più piccoli. Inoltre, lo spazio di backup nel cloud passa da 10GB a 50GB.

Il piano più completo è infine Norton 360 Advanced. Può essere impiegato su dieci dispositivi in contemporanea con un unico abbonamento, offre 200GB di backup del PC nel cloud, più le opzioni Social Media Monitoring, l'assistenza in caso di furto del portafoglio e l'assistenza per il ripristino dell'identità.

In conclusione, vi diamo un paio di dritte per visualizzare lo sconto fino al 71% correttamente: dopo aver cliccato sul pulsante qui sotto verrette reindirizzati al sito ufficiale di Norton; se non visualizzate ancora la promo, attendete solo un paio di secondi, fino alla comparsa di un banner che vi indicherà la possibilità di risparmiare fino al 71%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.