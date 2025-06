PIA VPN: sicurezza digitale senza compromessi con uno sconto dell’81%

Offerte attive per un periodo limitato

Piano Mensile : 10,69€/mese

: 10,69€/mese Piano 6 mesi : 6,79€/mese (totale 40,74€)

: 6,79€/mese (totale 40,74€) Piano Top – 2 anni + 2 mesi GRATIS: solo 1,99€/mese, con pagamento unico di 51,74€

Come una VPN ti protegge davvero

Con attacchi informatici sempre più sofisticati – dai ransomware alle truffe via Wi-Fi – una VPN come PIA è uno scudo digitale efficace. Private Internet Access (PIA) cripta automaticamente tutto il tuo traffico, impedendo a hacker e malintenzionati di intercettare informazioni sensibili come password o dati bancari. Anche chi lavora da casa può trarne grande vantaggio: PIA protegge le connessioni domestiche, garantendo la riservatezza di documenti aziendali e comunicazioni interne, elemento fondamentale per chi fa smart working. Se viaggi spesso, PIA ti permette di bypassare blocchi geografici e censure, assicurandoti sempre un accesso globale e sicuro ai contenuti online, indipendentemente dal Paese in cui ti trovi. Inoltre, grazie al mascheramento dell’indirizzo IP, riduce il rischio di sorveglianza e di attacchi mirati come il phishing. Anche durante la navigazione quotidiana, PIA agisce come uno scudo invisibile contro tracciatori, pubblicità invasive e tecniche di profilazione, tutelando in modo efficace la tua privacy online.

Perché scegliere Private Internet Access?

PIA è molto più di una semplice VPN. È una piattaforma pensata per garantire libertà online, protezione totale e prestazioni elevate, grazie a:

Codice completamente open-source

Nessuna registrazione dei dati (no-log)

Compatibilità con tutti i dispositivi (desktop, mobile, smart TV, browser)

(desktop, mobile, smart TV, browser) Protezione simultanea su dispositivi illimitati

Ad-blocker integrato e protezione anti-tracker

Accesso ai contenuti globali con oltre 91 paesi disponibili

Funzionalità avanzate per utenti evoluti

Oltre alle funzioni base, PIA offre strumenti professionali inclusi nel servizio:

Split tunneling per gestire in autonomia il traffico cifrato

per gestire in autonomia il traffico cifrato IP dedicato per un’identità online unica e stabile

per un’identità online unica e stabile Antivirus integrato con scansione in tempo reale

con scansione in tempo reale Ottimizzazione per il torrenting

Supporto 24/7 via chat o e-mail, in italiano

Provala senza rischi

Hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Se non sei convinto, annulli l’abbonamento e riavrai l’intera somma. Nessuna domanda, nessuna penalità. Per conoscere l'offerta completa di Private Internet Access VPN clicca qui.