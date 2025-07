PIA VPN: sconto fino all’81% per una sicurezza completa

Private Internet Access (PIA) si conferma una delle soluzioni VPN più sicure e trasparenti del mercato, pensata per utenti che vogliono proteggere la loro navigazione senza rinunciare a velocità e prestazioni.

Al momento, puoi approfittare di un'offerta esclusiva: 1,99€ al mese per due anni di protezione totale, con ben due mesi gratuiti. Inoltre, PIA offre una garanzia di rimborso di 30 giorni per ogni piano sottoscritto. Un'occasione imperdibile per garantire privacy e sicurezza online a un prezzo davvero conveniente.

PIA VPN: perché è una delle migliori

PIA è una VPN completa che si adatta facilmente a molteplici scenari, dal momento che offre vantaggi significativi sia per chi lavora da remoto che per chi naviga da casa o in viaggio. Se viaggi spesso e ti colleghi a reti Wi-Fi pubbliche poco sicure, PIA ti proteggerà da eventuali attacchi informatici e manterrà i tuoi dati aziendali al sicuro. Se invece navighi da casa, ti permette di bloccare pubblicità fastidiose, evitare i tracker invasivi e accedere a contenuti bloccati geograficamente, per esempio da piattaforme di streaming.

PIA si distingue per la sua velocità: grazie ai suoi server ottimizzati, garantisce performance rapide e sicure. È inoltre uno degli strumenti più indicati per gli utenti Windows, in particolare su PC Windows 10 e 11.

Oltre a essere una VPN, PIA include numerosi strumenti di sicurezza avanzata. Tra questi trovi un antivirus integrato che protegge il dispositivo da malware, un indirizzo IP dedicato per maggiore anonimato e un kill switch, che blocca automaticamente la connessione internet in caso di disconnessione dalla VPN, prevenendo l’esposizione dei tuoi dati.

Dulcis in fundo: PIA è completamente open source. Permette a chiunque di verificare il funzionamento e la sicurezza del servizio. Inoltre, adotta una severa politica no-log, il che significa che non tiene traccia delle attività degli utenti. Questo lo rende ideale per chi ha a cuore la privacy online e desidera una protezione davvero trasparente.

Il tutto è gestibile tramite una piattaforma intuitiva, con app per tutte le principali piattaforme (Windows, macOS, iOS, Android) e supporto attivo 24 ore su 24.

Per conoscere meglio l'offerta completa e approfittare di questa promozione, visita il sito ufficiale di PIA VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.