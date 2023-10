PIA VPN: il miglior affare è ORA (1,92€/mese)

Private Internet Access, meglio noto con l'acronimo di PIA, ha lanciato una nuova offerta sul piano VPN della durata di 2 anni: 1,92 euro al mese per 2 anni, per effetto dell'82% di sconto, con in più 3 mesi extra in regalo. L'offerta è a tempo limitato, scade alla mezzanotte di oggi. Ti ricordiamo che puoi provare PIA VPN senza rischi grazie alla garanzia di rimborso completo pari a 30 giorni.

PIA VPN in sconto dell'82% per 2 anni + 3 mesi gratis

Il servizio Private Internet Access si distingue dalla concorrenza per offrire una VPN 100% open-source e no-log, due elementi che fanno di PIA VPN uno dei servizi più sicuri oggi disponibili sul mercato. Al di là del tema della sicurezza, PIA è anche una VPN veloce e altamente personalizzabile, che si adatta cioè a qualsiasi tipo di situazione. In più offre un supporto internazionale attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

In particolare, Private Internet Access assicura una ferrea politica no-log, grazie alla quale i tuoi dati vengono protetti da una VPN trasparente (open-source) e incentrata sulla privacy dei suoi utenti.

Puoi usare PIA VPN su tutti i tuoi dispositivi, per un numero illimitato, qualsiasi sia la piattaforma da te scelta: PC Windows, Mac, computer Linux, device Android, iPhone, iPad e i principali browser Internet oggi in uso.

Ottieni inoltre l'accesso a migliaia di server dislocati in più di 90 Paesi, con l'opportunità di guardare tutti i tuoi contenuti preferiti, dagli eventi sportivi ai concerti musicali, oltre che film e serie TV in streaming.

Cogli al volo l'offerta di PIA VPN per risparmiare l'82% sul prezzo del piano di 2 anni e ottenere 3 mesi extra in regalo.

