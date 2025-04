PIA VPN è 100% open source: provala a 1,75€/mese

Tra le migliori VPN sul mercato, c'è un servizio che merita attenzione per una caratteristica in particolare: è 100% open source. Stiamo parlando di PIA VPN. PIA sta per Private Internet Access, ed è una delle poche reti private virtuali a offrire un'app con codice sorgente disponibile al pubblico.

Cosa significa? In sostanza, vuol dire che ogni utente può verificare quanto è sicuro questo strumento. Così PIA VPN dichiara pubblicamente di non aver nulla da nascondere da un lato, dall'altro il codice open source è notoriamente meno vulnerabile e poco incline al rischio di violazione di dati.

PIA VPN comunque è anche molto altro. Nelle prossime righe analizzeremo le sue funzioni avanzate per la privacy, ma prima vogliamo dirti che puoi averla ad un prezzo incredibile. Solo per poco è in sconto dell'83% al prezzo di 1,85€ al mese, con 4 mesi extra in più completamente gratis.

Approfitta delle funzioni avanzate mirate alla privacy di PIA VPN

In primis, ha messo a punto una rigorosa politica no-log. Nessun dato relativo al traffico internet dell'utente viene monitorato o registrato. Poi c'è la crittografia AES-256, lo standard più avanzato di livello militare, a cui si aggiungono protocolli come OpenVPN e WireGuard, che mantengono i dati ancora più al sicuro.

Sono presenti poi altre funzionalità predisposte per la sicurezza di chi utilizza PIA VPN. Una di queste è lo split tunneling, con cui è possibile stabilire quali app o siti web devono essere protette dalla rete privata e quali no. Non manca il kill switch: se la connessione cade inaspettatamente, la funzione di kill switch basata sul firewall assicura che i dati non vengano divulgati.

Infine, va menzionato l'ad blocking incluso, ovvero MACE, basato sui DNS di PIA, e che aiuta a proteggere da pubblicità, trackers e malware online.

Tutto questo a 1,85€ al mese grazie allo sconto dell'83% sul piano biennale. Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito di PIA VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.