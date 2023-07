PIA è la VPN più affidabile al mondo: tua a meno di 2€

In un mondo digitale dove la privacy online è sempre più a rischio, proteggere i nostri dati e la nostra identità diventa una priorità fondamentale. Fortunatamente, c'è un servizio VPN che offre una soluzione completa e sicura: Private Internet Access (PIA). E la buona notizia è che PIA ha lanciato una promozione con uno sconto fino all'81% sul suo abbonamento biennale, che include due mesi gratuiti.

Tutte le caratteristiche di Private Internet Access

La caratteristica distintiva di Private Internet Access è la sua politica rigorosa no-log. Significa che non archivia alcun dato di navigazione o informazioni personali degli utenti. Questo aspetto è fondamentale per garantire che la tua privacy sia al sicuro e che nessuno possa mettere le mani sulle tue attività online. Inoltre, la natura open source di PIA consente a chiunque di esaminare il codice sorgente del software, garantendo una maggiore trasparenza e sicurezza.

La vasta rete di server di PIA, presenti in 84 Paesi, ti consente di accedere liberamente ai contenuti preferiti senza ostacoli geografici. Addio alle restrizioni regionali e alle noiose limitazioni: con PIA, puoi navigare senza limiti, esplorando il web senza frontiere.

Oltre alla protezione della tua privacy, Private Internet Access offre una serie di funzionalità avanzate per migliorare ulteriormente la tua esperienza di navigazione. Il "split tunneling" ti permette di scegliere quali dati far passare attraverso la VPN e quali lasciare fuori, garantendo un uso più efficiente delle risorse di rete. La protezione da malware e pubblicità ti difende dagli annunci indesiderati e dai rischi di cyber-attacchi. Inoltre, il potente Protocollo WireGuard assicura prestazioni ottimali e connessioni ultra-rapide.

Con un solo abbonamento, puoi collegare simultaneamente un numero illimitato di dispositivi. Che tu sia un utente di Windows, Mac, Linux, Android o iOS, PIA ti copre su tutte le principali piattaforme. Anche i browser più diffusi sono supportati, garantendoti un'esperienza di navigazione senza interruzioni.

Con la sua politica no-log e la natura open source, PIA offre un servizio sicuro e trasparente che ti consente di navigare in rete senza preoccupazioni. Non perdere l'occasione di assicurarti l'abbonamento biennale con due mesi gratuiti inclusi a soli 1,99 euro al mese, risparmiando fino all'81% rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.