PIA costa meno di 2€: perchè è una delle migliori VPN?

Se un tempo le VPN erano considerate strumenti per esperti o utenti particolarmente esigenti, oggi sono diventate essenziali per chiunque voglia tutelare la propria privacy e accedere liberamente ai contenuti online.

Tra i servizi più apprezzati a livello globale c’è Private Internet Access (PIA), che ora si può attivare a soli 1,99€ al mese grazie allo sconto dell'81%. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio le funzionalità di questo strumento e i vantaggi che offre.

Tutto quello che puoi fare con PIA VPN

PIA è molto più di una semplice VPN. Utilizza crittografia di livello militare (AES-256) per proteggere ogni sessione di navigazione, impedendo a terzi - hacker compresi - di intercettare i dati. A rafforzare la privacy c'è la politica no-log, che garantisce che nessuna attività venga tracciata o salvata.

Anche in caso di caduta della connessione, la funzione kill switch interviene subito, bloccando il traffico per evitare perdite accidentali di dati. Non solo sicurezza: con i migliaia di server distribuiti in tutto il mondo, PIA consente di aggirare senza sforzo le restrizioni geografiche, accedendo a contenuti, piattaforme e servizi non disponibili in Italia.

Per i gamer, questa VPN migliora l'esperienza riducendo lag e ping elevati, mentre per chi lavora da remoto rappresenta una rete sicura e stabile per connettersi da qualunque parte del mondo, anche da reti Wi-Fi pubbliche.

PIA è inoltre compatibile con tutti i principali dispositivi e sistemi operativi, e permette di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Con 51,74€ per due anni di servizio, è una delle soluzioni più affidabili e accessibili sul mercato. Se vuoi proteggere la tua privacy online, sbloccare i contenuti internazionali e navigare senza limiti, questa è l'occasione giusta: vai sul sito di PIA e attiva l'abbonamento.

