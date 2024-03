phpday PUG Edition: l'evento gratuito dedicato a PHP

Sei uno sviluppatore PHP? Vuoi scoprire le ultime novità del linguaggio di sviluppo server side più utilizzato al mondo? Sei un semplice appassionato del coding? Non sai nulla di PHP ma stai pensando di imparare ad usarlo per i tuoi progetti? Iscriviti alla quarta edizione del phpday PUG Edition, un evento online completamente gratuito organizzato da GrUSP e i PUG a livello nazionale.

Cos'è il phpday PUG Edition

L'appuntamento è fissato per il 27 marzo. In una mattinata esperti di codice, framework, tecniche di sviluppo, orchestrazione, Continuous Integration e non solo terranno talk dedicati al mondo di PHP, così come alle tematiche parallele che nel corso dell'anno vengono esplorate nei meetup organizzati dai PUG su tutto il territorio della Penisola. L'evento, in Italiano, permetterà di assistere agli interventi che avranno luogo da un palco virtuale e ci sarà la possibilità di interagire attraverso la chat del canale streaming.

Durante il phpday PUG Edition non si parlerà soltanto di coding ma anche di argomenti legati al lavoro dello sviluppatore come per esempio il rapporto tra technostress e rischi per la salute mentale, il ruolo delle communities tech e la gestione del debito tecnico. Non mancherà anche un intervento dedicato a cause ed effetti di un "odio" per molti versi immotivato che in molti indirizzano verso il linguaggio.

Il programma, riassunto nell'immagine che segue, e la lista completa degli speaker sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento.

Come iscriversi all'evento

La qualità del phpday PUG Edition è garantita dalla firma dei PUG, i PHP User Group. Delle community locali distribuite su tutto il territorio nazionale che organizzano meetup verticali sullo sviluppo in PHP e non solo. Nel corso degli anni il GrUSP ha favorito la nascita dei PUG supportandone i gruppi sia dal un punto di vista organizzativo che da quello promozionale che economico.

Per assistere all'evento è sufficiente visitare questa pagina. L'iscrizione permette anche di ricevere i video dopo l'appuntamento.