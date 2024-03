phpday 2024: è online la lineup dell'evento

È online la lineup del phpday 2024, 21esima edizione dell'evento dedicato a PHP che si terrà a Verona il 16 e 17 maggio. Il programma è particolarmente ricco con ben 15 speaker che parleranno del linguaggio di sviluppo server side più utilizzato sul Web, presentando tutte le novità di una tecnologia troppe volte data erroneamente in declino e ancora al centro del lavoro di milioni di sviluppatori in tutto il mondo.

php 2024: un evento internazionale

L'appuntamento veronese è organizzato dal GrUSP, una comunità e nello stesso tempo un'iniziativa senza scopo di lucro nata nel 2003 come PHP User Group. La sua mission è quella di creare eventi di alto livello e workshop per gli sviluppatori, così come di promuovere la creazione di gruppi di utilizzatori locali (PUG) supportandone le attività.

Il phpday 2024 è un evento internazionale, di livello europeo, per questo motivo tutti gli interventi della conferenza si svolgeranno in lingua inglese. Verranno affrontati tutti gli aspetti di un ecosistema ancora prolifico, basti pensare a WordPress e Laravel, in una duegiorni proposta in modalità ibrida. Sia in presenza che online, in streaming.

La lineup dell'evento

Come anticipato, gli speaker della manifestazione saranno numerosi. Un gruppo di esperti sia Italiani che internazionali che proporranno talk dedicati a framework, DevOps, sicurezza, testing, API, Continuous Delivery e molto altro.

Nel dettaglio:

Rob Allen, Independent API and backend web development specialist, parlerà di automazione, CI/CD e GitHub Actions;

Gina Peter Banyard, PHP Core dev, spiegherà in quali modi sia possibile contribuire allo sviluppo del linguaggio;

Milana Cap, WordPress engineer @ XWP, introdurrà la WP-CLI per sviluppatori PHP;

Katy Ereira, Geeky software engineer & international conference speaker, presenterà un'indagine sulla struttura delle applicazioni monolitiche;

Anna Filina, Legacy Archaeologist @ Filina Consulting, tratterà della migrazione di App dalle versioni datate di PHP a quelle più recenti;

Andreas Heigl, Solution-Provider, parlerà di PSR-20 come alternativa a time() e DateTimeImmutable() ;

e ; Rick Kuipers, CTO @ WeDevelop - stories that matter, approfondirà i processi di decision-making per gli sviluppatori;

Alessandro Lai, Head of Platform @ Facile.it, mostrerà le potenzialità di Symfony Messenger per la gestione della messaggistica;

Paolo Mainardi, Founder and CTO @SparkFabrik, parlerà di Software Supply Chain e mitigazione delle minacce per la sicurezza;

Babarinde Odewumi, Senior Software Architect, presenterò il PSR-15 Middleware framework Mezzio e l'estensione Swoole per le performance;

Johannes Pichler, Teamlead Webdevelopment @ Wimberger Management GmbH, argomenterà sul design di API con Laravel;

Derick Rethans, Independent contractor and consultant on PHP extensions and related projects, presenterà le novità di PHP 8.3;

Michelle Sanver, Senior software architect @ Liip, racconterà della crescita della community di PHP e della sua esperienza personale in essa;

Sarah Savage, President @ Tailwinds, parlerà di 20 esperienze maturate in altrettanti anni di sviluppo in PHP;

Enrico Zimuel, Tech Lead @ Elastic, svelerà il ruolo delle AI generative e degli LLM nella creazione di applicazioni in PHP;

Come partecipare al phpday 2024

Vuoi partecipare al principale evento internazionale su PHP in Italia? Per te c'è uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto! Ti basterà usare il codice sconto "media_HTMLIT".