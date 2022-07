Photoshop diventa gratis: una guida per imparare a usarlo

Adobe Photoshop: il programma più utilizzato e “copiato”, uno dei capisaldi nel fotoritocco e progettazione grafica. Se finora il programma dell'azienda statunitense presentava costi non proprio accessibili a chiunque, presto le cose potrebbero cambiare – in meglio. Adobe ha infatti annunciato il mese scorso la volontà di rendere Adobe Photoshop gratis a tutti. Avete capito bene: chiunque potrà utilizzare il programma per i suoi progetti. Ovviamente con dei limiti.

Adobe Photoshop gratis: come usarlo al meglio

A diventare gratuita sarà, infatti, la sua versione web. Sarà necessario quindi registrare un account (completamente gratis) per poter usufruire delle sue funzionalità online senza costi aggiuntivi. Certo è che Adobe – proprio per la natura freemium che assumerà Photoshop – potrebbe bloccare alcuni strumenti e funzioni dietro il pagamento di una quota. Per pensare all'eventualità c'è tempo: nel frattempo l'azienda sta effettuando dei test in Canada per capire in che modo applicare la novità. Ciò non toglie che si tratta di un importante passo avanti che renderà felice più di un utente.

Le tempistiche sono ancora incerte, ma non possiamo farci trovare impreparati di fronte alla prospettiva di poter usufruire gratis delle funzionalità di Adobe Photoshop. Per questo motivo il nostro consiglio è quello di impararne le basi seguendo un videocorso online che ti aiuti a “masticare” il linguaggio di Photoshop e delle sue decine di strumenti e tool per il fotoritocco. Un'ottima guida è quella realizzata da Carles Marsal, professionista del settore che ha deciso di confluire tutto il suo sapere in 50 lezioni ben studiate e adatte soprattutto a un pubblico di principianti.

Durante le lezioni, che ricordiamo sono on-demand e ad accesso illimitato, avrai l'opportunità di scoprire e apprendere tutto quello che c'è da sapere sul software di editing fotografico per eccellenza: interfaccia, strumenti principali, documenti, livelli, maschere, senza tralasciare il mondo del fotomontaggio con pennelli, strumenti di fotoritocco e regolazione luci e colore. Partecipare a questo corso ti darà così una solida base che si dimostrerà davvero utile quando ti cimenterai nell'utilizzo della versione gratuita di Adobe Photoshop.

“Introduzione ad Adobe Photoshop” di Carles Marsal è disponibile in offerta per un tempo limitato al prezzo di 14,90 euro anziché 59,90, pari al 75% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

