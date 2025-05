Phishing su Facebook e Instagram: attenzione ai falsi messaggi di Meta

Una nuova e preoccupante ondata di attacchi di phishing sta mettendo a serio rischio gli account di migliaia di utenti italiani su Facebook e Instagram, piattaforme del gruppo Meta. Questi attacchi sfruttano messaggi privati ingannevoli, progettati per sembrare comunicazioni ufficiali, al fine di indurre le vittime a fornire dati sensibili su siti web contraffatti.

La sofisticata strategia dei cybercriminali

I truffatori hanno affinato le loro tecniche, utilizzando notifiche che minacciano la chiusura imminente dell'account per presunte violazioni. Per aumentare la credibilità, i messaggi includono immagini con una spunta blu, simbolo spesso associato erroneamente a un'autenticazione ufficiale. I link inclusi in questi messaggi reindirizzano a pagine fraudolente, dove gli utenti, inserendo le proprie credenziali, consegnano inconsapevolmente il controllo del proprio account ai criminali informatici.

Conseguenze del furto account social

Il controllo di un account social offre numerose opportunità ai cybercriminali. Essi possono sfruttare la rete di contatti della vittima per orchestrare ulteriori truffe, richiedere denaro, diffondere software malevoli o compromettere altri profili. Questi attacchi di ingegneria sociale risultano particolarmente efficaci, poiché sfruttano il rapporto di fiducia tra amici virtuali, rendendo le vittime più vulnerabili.

Consigli per migliorare la sicurezza online

Per proteggersi da queste minacce digitali, è fondamentale adottare alcune misure preventive:

non cliccare su link sospetti ricevuti via messaggio , anche se sembrano provenire da fonti affidabili.

, anche se sembrano provenire da fonti affidabili. Attivare l' autenticazione a due fattori su tutti gli account per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.

l' su tutti gli account per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza. Verificare l'autenticità delle comunicazioni tramite i canali ufficiali delle piattaforme.

tramite i canali ufficiali delle piattaforme. Evitare di condividere informazioni personali su siti non verificati.

Come recuperare un account compromesso

In caso di violazione, è essenziale agire tempestivamente. Si consiglia di visitare le pagine ufficiali per il recupero degli account compromessi su Instagram e Facebook. Inoltre, è importante denunciare l'accaduto alla Polizia Postale e avvisare immediatamente i propri contatti, per prevenire ulteriori truffe.