Phishing su macOS: perché anche gli utenti Mac dovrebbero fare attenzione

Per anni gli utenti macOS sono stati, perlomeno in parte, a riparo dalla maggior parte di minacce del Web. I cybercriminali si sono infatti concentrati per lungo tempo sull'ambiente Windows.

Ad oggi però, la situazione è cambiata e, anche i Mac, sono spesso vittima di attacchi informatici di vario tipo. In tal senso, basta considerare le campagne di phishing su macOS: tale forma di minaccia infatti, agisce attraverso la posta elettronica andando a colpire qualunque tipo di utente su qualunque sistema operativo.

Ciò però, non significa che i fan di Apple non abbiano degli assi nella manica: Mac Internet Security X9 di Intego, infatti, popone una soluzione ideale per quanto concerne la sicurezza su dispositivi Mac.

Tra le varie utility presenti in questa suite di sicurezza, figura anche un ottimo sistema di protezione anti-phishing.

In crescita i fenomeni di phishing su macOS: ecco come contrastare questo pericolo

Mac Internet Security X9 però, va ben oltre il contrastare le campagne phishing su macOS.

Innanzitutto si tratta di un antivirus di alto livello, capace di scansionare, individuare e disattivare la pressoché totalità di minacce malware in ambiente Mac. Test alla mano infatti, questo strumento si è rivelato il miglior antivirus per macOS attualmente in commercio.

L'integrazione con un firewall intelligente poi, permette di andare oltre questa funzione, agendo direttamente sulla connessione e sui tentativi di intromissione sul dispositivo locale da parte di terzi.

Il tutto avviene con un software facile da utilizzare e configurare, con un'interfaccia che si adatta perfettamente agli utenti più esperti quanto a chi si avvicina all'ambiente Mac per la prima volta.

E i costi? Mac Internet Security X9 è attualmente in promozione. Ciò significa che, invece dei 49,99 euro all'anno, è possibile assicurarsi tutta la sua protezione per appena 19,99 euro.

