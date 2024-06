Phishing: Coinbase è il brand crypto più imitato dai truffatori

Coinbase, una piattaforma di scambio di criptovalute ben nota, è diventata un bersaglio principale per i truffatori di phishing, secondo un report di Mailstuite. Negli ultimi quattro anni, sono stati registrati 416 attacchi di phishing mirati a imitare Coinbase negli Stati Uniti.

Nonostante questi numeri significativi, il brand più frequentemente imitato è stato Meta, con oltre 10.457 attacchi di phishing nello stesso periodo. Questi dati indicano un aumento delle attività fraudolente non solo nel settore delle criptovalute, ma anche in altri ambiti.

Coinbase si colloca dietro a istituzioni finanziarie come JCB, PayPal, Mastercard e Visa in termini di attacchi di phishing. Ad esempio, JCB ha registrato 14.907 truffe, seguito da PayPal con 4.111 truffe. Questi numeri evidenziano la portata delle operazioni fraudolente che colpiscono diverse piattaforme finanziarie.

La nascita della coalizione "Tech Against Scams"

Gli attacchi di phishing su Coinbase solitamente coinvolgono la creazione di siti web o email che imitano l'aspetto autentico di Coinbase. Una volta che l'utente è indirizzato al sito falso, viene indotto a inserire le proprie credenziali o a confermare transazioni fraudolente, mettendo così a rischio le proprie criptovalute.

Coinbase ha risposto a queste minacce implementando misure di sicurezza robuste. Queste includono l'autenticazione a due fattori (2FA) per garantire un accesso sicuro agli account degli utenti, un programma di bug bounty che premia i ricercatori che segnalano vulnerabilità e campagne di sensibilizzazione per educare gli utenti sui pericoli del phishing e su come proteggersi.

Recentemente, Coinbase ha anche creato la coalizione "Tech Against Scams", insieme ad altre aziende del settore tecnologico e finanziario. Questa iniziativa mira a combattere le frodi online e gli schemi finanziari fraudolenti attraverso la collaborazione e lo sviluppo di tecnologie di difesa condivise. Queste iniziative riflettono l'impegno di Coinbase nel proteggere attivamente i suoi utenti dagli attacchi di phishing e dalle truffe online, nonostante la crescente sofisticazione dei truffatori.